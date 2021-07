Prefeitura de Inhapim promove mutirão solidário para construção de horta no Barracão do Produtor Rural

INHAPIM – A Prefeitura de Inhapim, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Secretaria de Assistência Social, construiu nas dependências do Barracão do Produtor Rural, juntamente com alguns agricultores e voluntários, uma horta para confecção de cestas de verduras para famílias em situação de vulnerabilidade social.

“Nós sabemos que os produtos não serão suficientes para suprir todas as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade social, porém, o gesto da Secretaria de Agricultura e dos produtores rurais que participaram da construção desta horta é de solidariedade para com comunidade, inclusive porque neste processo pandêmico aumentou enormemente a carência alimentar. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, todos poderão usufruir de uma alimentação saudável” comentou a secretária de agricultura Nádia Rocha.

Para a secretária municipal de Assistência Social Maria Isabel Peixoto Silva, esta iniciativa de criar uma horta no barracão do produtor rural, que contou com a doação de mão de obra, esterco, adubo e mudas pelos produtores rurais, além de mão de obra de menores infratores em conflito com a lei, estabelecem relações sociais saudáveis com a comunidade; “A horta social é um projeto que promove a integração destes adolescentes com a sociedade, permitindo que através do trabalho voluntário possam estabelecer contatos saudáveis com a comunidade, ampliando leque de oportunidades, principalmente no mercado de trabalho”.

Participaram da iniciativa de construção da horta solidária o prefeito Marcinho, vice-prefeito Sandro da Saúde, os agricultores Barra, Zé Cumbuco, Antônio, Geraldo, Aparecida, Carlos, Guilherme, Mauro, Sampaio, Penha, Marcolino, André, Gilliard e Leandro, além dos funcionários da secretaria de agricultura Nádia, Gustavo, Soninha, Terezinha, Sidney, André, Elias e a secretária de assistência social Maria Isabel.

Assessoria de Comunicação