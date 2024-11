Prefeitura de Inhapim promove manutenção e limpeza de bueiros

INHAPIM – Visando melhorar o escoamento das águas pluviais, a prefeitura de Inhapim está intensificando as ações de manutenção e limpeza de bueiros e saídas d’água em todos os bairros e na região central cidade.

Conforme informa o secretário de Obras Públicas, Sidnei Moreira da Cruz, essas ações ocorrem durante todo o ano, mas com a chegada do período chuvoso, a prefeitura intensifica esse trabalho visando prevenir quaisquer transtornos para a população. “Estamos intensificando os trabalhos de manutenção e limpeza dos bueiros em mais um período chuvoso que se inicia. No bairro São Lucas promovemos a construção de novos dispositivos, já nos bairros Santo Antônio e Santa Cruz além da limpeza, estamos substituindo tampas quebradas de concreto nos bueiros por tampas em aço, gerando mais segurança para motoristas e pedestres que transitam nas vias públicas”, informou Sidnei Moreira.

A Prefeitura de Inhapim informa ainda que caso a população necessite de qualquer intervenção neste sentido em sua rua, entre em contato através da ouvidoria do município pelo www.inhapim.mg.gov.br.

Assessoria de Comunicação