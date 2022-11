Prefeitura de Inhapim promove manutenção e encascalhamento na estrada do córrego dos Malaquias

INHAPIM – Atendendo solicitação da comunidade do córrego dos Malaquias no distrito de Macadame, a Secretaria de Obras Públicas está promovendo a manutenção e encascalhamento dos pontos críticos da estrada. Nesta frente de serviço são utilizadas máquinas do município, sendo uma motoniveladora, um caminhão pipa, um caminhão basculante trucado e uma pá carregadeira.

Segundo o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, intervenções como essa no córrego dos Malaquias estão sendo programadas para todo o município, identificando os pontos mais críticos das estradas onde, em períodos de maior intensidade de chuvas causam transtornos para os moradores do local. “Atendendo à solicitação dos moradores, estamos trabalhando com nossas máquinas aqui no córrego dos Malaquias, estrada principal de acesso entre os distritos de Jerusalém e Macadame, no intuito de promover a elevação da estrada no sentido de evitar alagamentos, e consequentemente, formação de atoleiros, impedindo o trânsito de veículos aqui no local. Após a promoção do aterro e compactação, trouxemos um grande volume de escória do pátio em Inhapim para finalizar os serviços”, informou o prefeito.

O vice-prefeito Sandro da Saúde, junto dos moradores da região beneficiada acompanhou a execução dos serviços de manutenção e encascalhamento das estradas do Córrego dos Malaquias. “Graças ao trabalho do nosso prefeito Marcinho e de toda equipe da administração municipal conseguimos implantar em Inhapim nosso pátio para depósito de agregado siderúrgico, ou “escória” como é popularmente conhecido, material esse doado pela Usiminas. “Esse material é usado como revestimento primário para melhoria de nossas estradas e vias sem pavimentação nos quatro cantos do município, obtendo resultados significativos nas condições de tráfego e acabando com aspectos de lama e buracos em nossas estradas. Obras como essa trazem mais conforto e segurança para todos, melhorando o escoamento da produção agrícola e a economia de nosso município”, disse Sandro da Saúde.

A Secretaria de Obras pretende finalizar os trabalhos na região do Córrego dos Malaquias até nessa quinta-feira(10).

Assessoria de Comunicação