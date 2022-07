Prefeitura de Inhapim promove lançamento das vigas metálicas de sustentação da ponte sobre o rio Caratinga

INHAPIM – A Prefeitura de Inhapim através da secretaria de Obras promoveu na manhã desta quinta-feira (7), o lançamento das vigas metálicas para sustentação da laje da ponte sobre o Rio Caratinga que ligará a BR-116 (Vila São Cristóvão) ao Córrego Barra de Santo Antônio, no município de Inhapim.

Valendo-se de recursos próprios do município e a doação de conjuntos de vigas metálicas pelo governo do Estado de Minas Gerais, o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho” iniciou a construção desta ponte nas proximidades da Vila São Cristóvão, atendendo pedido de diversos moradores do local, e da comunidade do córrego Barra de Santo Antônio.

Segundo informado pelo secretário de Obras Públicas Welisson Abrantes Martins, a próxima etapa após o lançamento das vigas metálicas, será a construção do tabuleiro, ou seja, a laje da ponte. “Após a construção das “cabeças” da ponte, e a entrega das vigas metálicas pelo Governo de Minas que estão sendo lançadas hoje, o próximo passo é a construção do tabuleiro, ou seja, a laje sob as vigas, e concluindo a etapa de cura do concreto, creio que dentro de 60 dias entregaremos essa ponte para a comunidade” informou o secretário.

Com a conclusão e entrega das obras da ponte da Vila São Cristóvão, os agricultores terão acesso rápido a rodovia BR-116, facilitando o escoamento da produção agrícola e a locomoção das pessoas, principalmente em períodos de chuva, um verdadeiro avanço para todos os moradores daquela comunidade.

Assessoria de Comunicaçã