Prefeitura de Inhapim promove curso de prevenção e tratamento de feridas complexas para os servidores da saúde

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim, através da Secretaria de Saúde, está ofertando aos técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos o curso de prevenção e tratamento de feridas complexas na atenção primária, com o mestre em enfermagem e conceituado palestrante Wendel Teixeira.

O curso começou na última terça-feira (13) e vai até o dia 20 desse mês, das 07h30 às 17h na sala de reuniões do setor de epidemiologia do município.

Segundo a secretária de Saúde Ana Elza Silva Araújo, o objetivo é que as equipes de saúde tenham melhor conhecimento sobre o assunto, fazendo com que as pessoas com feridas crônicas ou de difícil cicatrização fiquem livres de dor e de desconforto “Ao longo dos últimos vinte anos houve um incremento nos avanços científicos na área da avaliação e tratamento das feridas. Contudo, as ilações dos estudos realizados em feridas agudas foram durante muito tempo extrapoladas para as feridas complexas. Atualmente tem havido uma aposta nos conhecimentos da biologia das feridas complexas, na sua avaliação criteriosa, nas orientações de prevenção e de tratamento baseadas em Guidelines Internacionais, e na criação e aplicação das medidas terapêuticas mais adequadas. Esta formação tem como propósito a divulgação de planos preventivos e de tratamento, tendo em consideração a complexidade e especificidade das feridas complexas, constituindo um suporte no processo de tomada de decisão para a prática baseada na evidência”, explicou Ana Elza.

Segundo o enfermeiro e vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, feridas complexas são aquelas feridas agudas ou crônicas que não cicatrizam em tempo normal, em geral, considerado até oito semanas. “A administração municipal está constantemente promovendo cursos de reciclagem e de atualização para os nossos profissionais de saúde, desta vez, nosso objetivo é expandir o conhecimento de nossos profissionais nos cuidados de nossos pacientes com feridas crônicas, ou seja aquelas de difícil cicatrização”.

Segundo o palestrante e mestre em enfermagem Wendel Teixeira, o objetivo pedagógico é compreender a fisiologia da pele e tecidos, além dos fatores fisiopatológicos que levam a alteração de sua integridade. “Neste curso vamos identificar e compreender o processo e os estágios de cicatrização, avaliar os fatores que impactam na cicatrização adequada de feridas, identificar os tipos de feridas, compreender e aplicar possíveis tratamentos, reconhecer os tipos de coberturas e tecnologias, suas indicações e contraindicações, prestar assistência de qualidade e com segurança, focado no tratamento individualizado e baseado nas melhores práticas. Agradeço ao amigo de profissão e enfermeiro Sandro da Saúde por ter me convidado para partilhar um pouco de conhecimento com os servidores municipais de Inhapim”, finalizou Wendel Teixeira.

Assessoria de Comunicação