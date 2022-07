Prefeitura de Inhapim lança campanha contra queimadas

INHAPIM – A secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável lançou nesta quarta-feira (20), a campanha de Combate a Incêndios e Queimadas Ano/2022.

Em época de estiagem é maior a preocupação com incêndios devido à baixa umidade e as altas temperaturas, criando condições ideais para a propagação das chamas, podendo causar grandes prejuízos à fauna e a flora da região inhapinhense. “As queimadas podem alcançar grandes áreas nativas ou cultiváveis, levando à morte de animais silvestres, esterilizando a camada superficial do solo, destruindo o sub-bosque das florestas e sua regeneração natural, e além disso, ainda pode atingir residências, rebanho de animais e outras estruturas de importância para toda população”, informou o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Wagner Teixeira Pinto.

A promoção de queimadas implica em penalidades cíveis e penais. Na Lei de Crimes Ambientais (lei nº 9.605/1998, artigo 41), há previsão específica de penalidade para quem provocar incêndio em mata ou floresta, reclusão, de dois a quatro anos e multa. Assim como, causar incêndio expondo a vida, integridade física ou patrimônio de outro a perigo, sujeita o infrator à reclusão de três a seis anos (artigo 250 do Código Penal).

O município de Inhapim confeccionou várias faixas para alertar a população sobre o tema, e foram afixadas nos principais pontos de acesso à cidade. “Infelizmente temos acompanhado alguns episódios de queimadas no município de Inhapim, tanto na zona urbana, quanto na zona rural. As queimadas podem alcançar grandes áreas levando a morte de animais e profundos danos a natureza, sem dizer os danos a nossa saúde, com o acúmulo de fumaça. Em tempos que doenças respiratórias nos cercam, este tipo de ato se torna ainda mais danoso. É um ato criminoso! Tenha empatia, seja consciente, quando a natureza sufoca, quem não respira é você”, alertou o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”.

Para saber outras informações acerca da campanha de combate às queimadas promovida pela secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o cidadão poderá entrar em contato telefônico diretamente na sede da prefeitura pelo (33) 3315-1511 ou pelo endereço eletrônico através da ouvidoria do município no www.inhapim.mg.gov.br.

Assessoria de Comunicação