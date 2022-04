Prefeitura de Inhapim inicia terraplenagem para implantação da nova escola municipal “Antônio Soares de Rezende” em Tabajara

INHAPIM – A Prefeitura de Inhapim, através da Secretaria de Obras, iniciou os serviços de terraplenagem para implantação da nova escola municipal “Antônio Soares Rezende”, que será construída no distrito de Tabajara. “Estamos promovendo o serviço de terraplenagem com remoção de um barranco e construção de plataforma para ganharmos no nivelamento do terreno cerca de 20 metros, dando assim mais segurança para as futuras instalações da nova escola municipal “Antônio Soares de Rezende” aqui em Tabajara”, informou o secretário Welisson Abrantes Martins.

Na última quinta-feira (31/3), o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, acompanhado do vice-prefeito Sandro Adriano foram até o distrito de Tabajara para acompanhar os trabalhos de remoção de terra do local de construção da escola, viabilizando o início das obras. “A empresa que venceu o processo licitatório tem responsabilidade com a execução das obras de construção da escola, já a prefeitura ficou responsável por entregar o terreno pronto para o início dos trabalhos, oportunidade que estamos trabalhando incessantemente para que os serviços de terraplenagem acabem o mais rápido possível”, disse o prefeito Marcinho.

A escola municipal “Antônio Soares de Rezende” atenderá os anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, desde a pré-escola até o quinto ano, conforme explica Carla Ervilha da Silva Araújo Oliveira secretária de Educação. “Primeiramente é importante agradecermos a Deus por esta conquista. Quando se abre uma escola, estamos abrindo portas para um futuro promissor, e aqui em Tabajara nosso prefeito Marcinho e o vice-prefeito Sandro tem voltado uma atenção especial para educação. A construção desta escola que atenderá os anos iniciais do ensino fundamental será de grande valia para atender a comunidade escola com mais dignidade e o respeito que tanto merecem”, afirmou Carla Ervilha.

O HOMENAGEADO

Antônio Soares de Rezende foi um grande líder político na região do distrito de Tabajara e um destacado produtor rural nas décadas de 60 e 70.

Em 1970 concorre ao lado do amigo e companheiro político Norton Viggiano ao cargo de vice-prefeito do município de Inhapim sagrando-se a chapa vencedora.

Norton Viggiano toma posse em 1971 falecendo no fim daquele ano, oportunidade que Antônio Soares de Rezende assume o mandato de prefeito do município de Inhapim em 1971/72, e conclui o mandato.

Assessoria de Comunicação