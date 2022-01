Prefeitura de Inhapim inicia reforma do recém- adquirido prédio da Escola Municipal Tia Odaísa

INHAPIM -A Prefeitura de Inhapim iniciou os trabalhos de reforma do recém-adquirido imóvel pertencente ao “Lar da Criança”, prédio onde funciona a Escola Municipal “Tia Odaísa de Melo Marques” e a Creche Municipal “Enedina de Lima Sayago”.

Prevendo o retorno do ano letivo, e com foco na segurança das crianças, as equipes da secretaria de Obras correm contra o tempo para deixar a faixada do prédio pronta para ser utilizada, uma vez que foi necessário a instalação de andaimes no local para a realização das obras, e o trânsito de crianças, pais, responsáveis legais e servidores poderia acarretar acidentes. “Estamos agilizando os trabalhos de reforma da faixada do edifício pois neste local houve a necessidade de instalação de andaimes, e a circulação de servidores, pais e crianças no rol de entrada do educandário é fator de risco para quem transita por debaixo dos equipamentos e para quem trabalha sobre eles” informou o secretário de Obras, Paulo Lima.

Já o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, lembrou da conquista histórica para o município que foi a aquisição do imóvel com recursos próprio do município. “Graças à Deus conquistamos mais este benefício para Inhapim, hoje o prédio do “Lar da Criança” pertence ao município, e como já havia adiantado anteriormente, estamos iniciando a reforma de todo o imóvel que ganhará uma fachada moderna, um interior totalmente remodelado no sentido de atender nossas crianças. É sem dúvida alguma um grande passo na melhoria da educação infantil de nosso município” enfatizou o prefeito.

No final de 2021, após um grande esforço financeiro e equilíbrio das contas públicas o município de Inhapim concluiu a aquisição do imóvel localizado à rua Padre Vigilato, prédio pertencente a instituição filantrópica “Lar da Criança” pelo valor de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), no intuito de abrigar de forma definitiva e em sede própria a Escola Municipal “Tia Odaísa de Melo Marques”, “um grande salto para permitir maiores investimentos na educação básica do município (pré-escola), reformando o local, proporcionando melhor qualidade no processo educacional de nossas crianças”, disse o prefeito Marcinho.

