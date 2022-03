Prefeitura de Inhapim inicia operação tapa-buraco após o período chuvoso

INHAPIM – Com a pausa das fortes chuvas que atingiram toda região do Vale do Rio Doce, a prefeitura de Inhapim, através da Secretaria de Obras Públicas, iniciou na manhã desta quarta-feira (9) a “operação tapa-buraco” nas principais ruas do centro da cidade. O objetivo é deixar todos os logradouros públicos em condições seguras para tráfego de veículos e o trânsito de pedestres.

O processo de recuperação de vias iniciou-se pela rua Maria José Cordeiro, próximo ao “Irmão Supermercados”, evoluindo os trabalhos até o novo trevo de acesso à Inhapim pelo viaduto. “A operação tapa-buracos é realizada todos os anos principalmente no final do período chuvoso, pois, com o desgaste natural da via asfáltica e as intervenções da Copasa, muitos buracos aparecem, ocasionando danos aos veículos e dificuldade de locomoção das pessoas. Estamos investindo mais uma vez neste serviço para prevenir danos materiais e humanos aos cidadãos inhapinhenses”, explicou o secretário Obras, Welisson Abrantes Martins.

O comerciante Eliandro Ferreira, proprietário da “Casa dos Colchões”, localizada na rua Maria José Cordeiro, parabenizou os servidores municipais e o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, pela iniciativa. “Como cidadão inhapinhense sigo acompanhando de perto os trabalhos da administração municipal, e tenho notado a sensibilidade do prefeito Marcinho e seu empenho em deixar Inhapim limpa, organizada e com segurança, tanto no trânsito com a conservação de nossas ruas, quando na busca de obras para atender nossa comunidade”, disse o comerciante.

O prefeito Marcinho explicou que Inhapim possui diversas ruas que carecem de recapeamento asfáltico pois a deterioração é tanta que a operação tapa-buraco já não resolve, agindo como paliativo anualmente. “Inhapim possui um grande números de ruas em pavimentação asfáltica da década de 90, e devido ao processo natural de desgaste do solo, chuvas, aumento do número de veículos leves e pesados, além das intervenções promovidas pela concessionária de água e esgoto, fazem com haja um agravamento no número de buracos na via de rolamento demandando “Operação tapa-buraco”. Quando assumimos a administração municipal em 2017 vimos a necessidade de recapear as principais ruas do centro da cidade pois já não comportavam as operações “tapa-buraco”, promovemos o processo de recapeamento asfáltico nas principais ruas do centro da cidade, como a Osvaldo Silva Araújo, Alberto Azevedo, Coronel Guilherme, Coronel Antônio Fernandes, Praça Antônio Fernandes Filho, rua Francisco Chagas Lopes, Professor Elias, João Policarpo e Manoel Silva Araújo, um significativo investimento que melhorou o trânsito e a mobilidade urbana. Agora, seguimos atentos para manter, o máximo possível, nossa cidade sempre organizada e sem buracos”, afirmou o prefeito.

A Secretaria de Obras informa que outras ruas receberão intervenção em breve, principalmente nos bairros. “Pedimos a paciência e a compreensão de todos para que possamos chegar em todos os bairros de nossa cidade. Sabemos que diversas ruas necessitam da “operação tapa-buraco” e com um pouco de paciência e perseverança em nossos trabalhos, vamos atender a todos” finalizou o secretário de obras Welisson Abrantes.

