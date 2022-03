Prefeitura de Inhapim inicia obras de pavimentação no distrito de Tabajara

INHAPIM -A prefeitura de Inhapim, através da Secretaria de Obras Públicas, iniciou os trabalhos de pavimentação da avenida Lindolfo Barbosa Vieira, centro do distrito de Tabajara em Inhapim.

No passado o local recebeu pavimentação em bloquetes sextavados, mas ao que tudo indica, não houve uma atenção especial para com a construção de rede da captação de águas das chuvas (redes pluviais), bem como, não ocorreu a devida compactação do solo, acarretando em sérios prejuízos para avenida, tais como valas e buracos, deixando o trânsito de veículos e a mobilidade das pessoas afetadas.

Mas na manhã desta última segunda-feira (7), o prefeito Márcio Elias, o Marcinho, e o secretário municipal de Obras Públicas Weillison Abrantes Martins (vereador licenciado daquela comunidade), dirigiram-se até o distrito de Tabajara para darem ordem de serviço nas obras que recuperarão por definitivo, todo o trecho da Avenida Lindolfo Barbosa Vieira. “Com alegria estamos no distrito de Tabajara para darmos início a esta obra tão aguardada por nossa comunidade. A entrada de Tabajara vai mudar para melhor, ganhará vida nova com a recuperação da avenida Lindolfo Barbosa Vieira, proporcionando mobilidade e qualidade de vida para todos”, disse o secretário Wellison.

Com o projeto em mãos, o prefeito Marcinho solicitou muita atenção e zelo ao secretário na execução das obras, determinando especial atenção e prioridade para melhor atender a comunidade do distrito de Tabajara. “Hoje cumprimos em Tabajara mais uma promessa de campanha, recuperar por definitivo a avenida Lindolfo Barbosa Vieira. Essa obra ganhará centenas de metros de rede pluvial e sarjetas, além de promovermos a compactação adequada via, justamente para evitar erosões ou afundamentos. Em uma obra de calçamento é primordial investir em captação de água, evitando acúmulo sobre o pavimento, pois com o passar do tempo, caso não haja a projeção deste investimento, a qualidade durabilidade são comprometidas” informou.

A prefeitura de Inhapim segue investindo no distrito de Tabajara. Em seu primeiro mandato o prefeito Marcinho promoveu a construção da Praça “Jamir da Cruz Souza”, e recentemente, foi inaugurado o calçamento da Rua “Paulino José Leandro”, e ainda, estão em execução as obras de pavimentação e construção de muro de arrimo na Rua do Campo, sem falar nas obras que serão iniciadas para construção da nova escola municipal “Antônio Soares de Rezende”, um verdadeiro salto para o desenvolvimento e a infraestrutura de toda comunidade.

