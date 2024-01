Prefeitura de Inhapim inicia distribuição de telhas às famílias atingidas por temporal

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim, através das secretarias municipais de Assistência Social, Planejamento, Obras Públicas em parceria com a Defesa Civil, está realizando a distribuição de telhas às famílias em situação de vulnerabilidade social atingidas pela tempestade que assustou toda população no último dia 20 de janeiro.

Os operários da Secretaria de Obras, acompanhados pela equipe técnica da secretaria de Assistência Social, Planejamento e da Defesa Civil foram a campo para realizar a distribuição das telhas que ocorreu nesta primeira etapa de entregas, na rua Manoel Seixas Terra, localizada no bairro Santa Cruz.

Já no bairro das Flores, especificamente na rua Dália, estão sendo realizadas pela prefeitura, obras de reconstrução da alvenaria para sustentação dos telhados das moradias atingidas pelo vendaval, logo em seguida, essas casas receberão a cobertura em telhas cimentícias, tudo isso de forma gratuita, devolvendo para as famílias, dignidade, segurança, e conforto para retornarem aos seus lares.

Conforme explica o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, os recursos que estão sendo investidos na resposta às famílias atingidas são provenientes do caixa próprio do município, concentrando esforços humanos e financeiros no atendimento, acolhimento e restruturação das vítimas e na reorganização da cidade. “Desde o dia 20 de janeiro nossas equipes estão nas ruas para atender toda população, acolher os desabrigados e amparar aquelas famílias em situação de vulnerabilidade social que mais necessitavam de nossa ajuda no momento. Criamos um abrigo provisório para acolher os desabrigados e no local servimos quatro refeições diárias, além de fornecer dormitório, banho quente, roupas e insumos para higiene pessoal. Neste momento, vencidas as tramitações burocráticas que envolvem o poder público, iniciamos a distribuição de telhas para aquelas famílias carentes que tiveram suas casas destelhadas de forma parcial ou total, beneficiando moradores do bairro Santa Cruz. Já na rua Dália, localizada no bairro das Flores, seguimos com a reconstrução dos telhados das moradias, e tão logo vencermos essa etapa de alvenaria, iniciaremos a cobertura com telhas cimentícias. Peço a colaboração e a solidariedade de toda população inhapinhense neste momento de reconstrução, pois com as bênçãos e a força de Deus vamos vencer mais essa batalha” disse o prefeito.

Contabilizado os prejuízos causados às famílias inhapinhenses, a prefeitura seguirá nos próximos dias com sua equipe profissional distribuindo insumos de primeira necessidade, bem como promovendo a cobertura de suas casas com telhas doadas pelo município.

Assessoria de Comunicação