Prefeitura de Inhapim inaugura Centro de Convivência Municipal no distrito de São José do Peixe

INHAPIM – Na noite dessa última quarta-feira (1), a prefeitura de Inhapim entregou para os moradores do distrito de São José do Peixe, o Centro Municipal de Convivência, um espaço totalmente reformado para atender as necessidades comunitárias da população.

Na solenidade, além de dezenas de moradores, estiveram presentes, o secretário de obras Welisson Abrantes Martins, o ex-prefeito Almiro Siqueira de Almeida, o chefe de gabinete Sidnei Moreira e o secretário de fazenda Evaldo Maurílio Faria de Oliveira.

O Centro de Convivência Municipal é um espaço público da comunidade, onde moradores e servidores da administração municipal poderão utilizá-lo para diversas finalidades, um bom exemplo são as oficinas e cursos desenvolvidos pelas secretarias de Assistência Social e Agricultura em parceria com o SENAR-MG, conforme explica o prefeito Marcinho. “Hoje, com as bênçãos de nosso Senhor Deus estamos reunidos com os moradores do nosso distrito de São José do Peixe, oportunidade que estamos entregando para comunidade o primeiro Centro de Convivência Municipal na zona rural do município de Inhapim. Como o diálogo é praxe em nossa gestão, alguns meses antes fizemos uma reunião na Unidade Básica de Saúde para ouvir as principais demandas dos moradores da comunidade de São José do Peixe, e após um diálogo franco, respeitoso e aberto, foi nos apresentado três principais demandas da população, sendo elas, a manutenção e conservação das estradas, a reforma e revitalização do antigo posto de saúde transformando-o em um moderno Centro de Convivência Municipal, e por fim, uma obra a implantação de uma extensão de rede elétrica com instalação de postes e luminárias na rua do campo. Dois desses compromissos já foram cumpridos com a comunidade, no que se refere as nossas estradas, estas já se encontram em manutenção, e com o acompanhamento despendido pelo servidor e líder comunitário Sérgio Ribeiro da Silva, o “Serginho do Peixe”, estamos trabalhando para atender à todos sem distinção, mas é importante ter um pouco de paciência, compreensão e sabedoria, pois neste ano de 2022 o período chuvoso foi mais incisivo, o que danificou bastante nossas estradas e pontes, mas com as bênçãos de Deus, trabalho e perseverança, vamos atender toda população de São José do Peixe. Hoje cumprimos outro compromisso com a comunidade, a entrega da reforma e revitalização do antigo posto de saúde, transformando-o em um Centro de Convivência, espaço amplo e arejado para atender a comunidade em diversas finalidades, como por exemplo os cursos profissionalizantes desenvolvidos pela secretaria de Assistência Social, cursos voltados para o agricultor familiar desenvolvido pela Secretaria de Agricultura e Pecuária em parceria com o Senar-MG, trabalhos desenvolvidos pelo Núcleo de Apoio ao Programa Estratégia Saúde da Família – NASF com a terceira idade, um espaço para reunião da comunidade ou até mesmo para velar um ente querido” comentou o prefeito Marcinho.

O vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde” lembrou da importância do espaço para melhorar o atendimento da comunidade, pois o distrito de São José do Peixe é muito distante da sede do município, e os servidores das diversas secretarias do município terão um espaço adequado para chegar, trabalhar e descansar. “Este espaço será de grande valia para os nossos profissionais educadores físicos, psicólogos, assistente social e outros técnicos que atuam no Centro de Referência de Assistência Social Volante e Núcleo de Apoio ao Programa Saúde da Família – NASF que terão um espaço adequado para desenvolver um atendimento mais adequado e humanizado para os moradores da comunidade”, acrescentou o vice-prefeito.

O morador e líder comunitário Sérgio Ribeiro aproveitou a oportunidade para agradecer ao prefeito Marcinho e ao vice-prefeito Sandro da Saúde pelo compromisso firmado e cumprido. “Nossas estradas principais já estão em manutenção e os galhos e rotas secundárias serão atendidas nos próximos dias, um compromisso assumido e cumprido com nossa comunidade. Hoje com alegria, sobre os olhares de dezenas de amigos e moradores aqui da comunidade, nosso prefeito Marcinho cumpre outro compromisso, a entrega do Centro de Convivência Municipal, espaço multiuso que poderá ser utilizado por todos nós moradores de São José do Peixe, lembrando que as chaves já estão disponíveis na Unidade Básica de Saúde para o uso correto e consciente. Mas uma vez registro nossa gratidão pela palavra cumprida do nosso prefeito Marcinho e vice-prefeito Sandro, e em breve, serão executadas as obras de extensão de rede elétrica e instalação de postes e luminárias na rua do campo, concluindo assim todas obras acordadas com a comunidade”, disse o morador.

