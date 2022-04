Prefeitura de Inhapim fará calçamento e coleta de lixo no córrego dos Braz

INHAPIM – Na semana passada, o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, acompanhado do vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, do secretário de Obras, Welisson Abrantes Martins e do chefe de gabinete, Sidnei Moreira, esteve no córrego dos Braz, zona rural de Inhapim, para se reunir com a comunidade e anunciar o início da coleta do lixo, além da tão sonhada obra de pavimentação da serra.

Segundo o prefeito Marcinho, duas reinvindicações feitas pelos moradores do córrego dos Braz serão cumpridas, que são a coleta semanal do lixo, com a instalação de várias lixeiras ao longo da estrada principal da comunidade, já com início programado para a próxima sexta-feira (29), e também as obras de pavimentação da serra de acesso ao Córrego dos Brás passando pela ponte “Oliveiros José da Silveira”. “Estamos aqui no Córrego dos Braz para anunciar o início da coleta do lixo na estrada principal da comunidade, aproveito a oportunidade para anunciar também que dentro em breve estaremos promovendo a pavimentação da serra de acesso ao Córrego dos Braz pela ponte “Oliveiros José da Silveira”. Essas duas importantes iniciativas beneficiarão diretamente os moradores aqui dos Braz, melhorando significativamente a qualidade de vida de todos,” informou o prefeito Marcinho.

Já o vice-prefeito Sandro da Saúde lembrou a importância ambiental em coletar o lixo na comunidade do Córrego dos Braz. “Parabenizo a iniciativa do nosso prefeito Marcinho em dar continuidade na coleta do lixo rural do nosso município. Inhapim vive um novo tempo de prosperidade e investimento, graças a iniciativas ousadas e inovadoras da administração municipal, prova disso é a correta destinação dos resíduos sólidos do município, que nos dias de hoje vão para Santana do Paraíso, onde recebem tratamento adequado,” disse.

O secretário de Obras, Welisson Abrantes, disse que lixeiras serão instaladas ao longo da estrada principal da comunidade e que às sextas-feiras os resíduos secos serão recolhidos. “Peço a colaboração da comunidade do córrego dos Braz para colocarem o lixo nos pontos de coleta somente às sextas-feiras, pois é o dia correto, ajudando a manter os locais limpos e organizados”, lembrou o secretário.

Edmilson da Cunha Resende, o “Nilsinho dos Braz”, importante liderança da comunidade agradeceu os investimentos que a administração municipal tem proporcionado para a comunidade, principalmente na manutenção e conservação das estradas. “A coleta do lixo e a pavimentação da serra de acesso a nossa comunidade são obras importantes e necessárias para melhorar nossa qualidade de vida aqui no campo, mas quero agradecer o nosso prefeito Marcinho pela atenção e disponibilidade em manter nossas estradas manutenidas e organizadas. Neste tempo que iniciamos nossa colheita do café, precisamos de nossas estradas bem conservadas e devidamente patroladas para escoarmos nossa produção,”, ressaltou o líder comunitário.

