Prefeitura de Inhapim entrega trator agrícola para Associação dos Produtores Rurais e Agricultores Familiares do Ricarte Pereira

INHAPIM– A prefeitura de Inhapim, através da Secretaria de Agricultura, entregou na semana passada para Associação dos Produtores Rurais e Agricultores Familiares do Córrego Ricarte Pereira, localizado no distrito de Jerusalém, um trator agrícola e seus implementos 0 KM.

Essa é mais uma iniciativa que visa fomentar a agricultura familiar, evitando assim o êxodo rural, contribuindo para a manutenção do associativismo rural, modalidade que favorece o trabalho e o desempenho dos técnicos e dos projetos da secretaria Agricultura. “Fortalecer o associativismo e a agricultura familiar do município de Inhapim é uma premissa que buscamos desde que assumimos à frente da secretaria de Agricultura. Valorizar o homem do campo tem sido uma das prioridades de nossa gestão e todo este avanço proporcionado por este trabalho trará resultados muito positivos no desempenho da produtividade agrícola, gerando receita para o município, emprego e renda para o as famílias,” destacou a secretária da pasta, Nádia de Oliveira Rocha.

Já o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho” espera que o maquinário agrícola cedido à Associação Ricarte Pereira possa atender todos os trabalhadores rurais de forma igualitária e sem distinção. “Primeiramente é importante rendermos graças a Deus por mais esta conquista. Em segundo lugar quero agradecer a deputada estadual Rosângela Reis, que através do ex-vereador José Lúcio Ramos (Zé Lúcio) trouxe mais este benefício para o nosso município. Essa entrega deste trator agrícola representa mais um passo no fortalecimento da agricultura familiar em nosso município, pois atenderá de forma justa, transparente e igualitária a todos, sem nenhuma distinção político-partidária como norteia os princípios da administração pública. O programa de Preparo do Solo para novas safras é um projeto espetacular desenvolvido pela secretaria de Agricultura em parceria com as Associações de Trabalhadores Rurais, e hoje já conta com quatro tratores e seus implementos, servindo quase todo município. Espero que aqui na Comunidade do Ricarte Pereira, distrito de Jerusalém, distrito de Macadame, Córrego Santa Cruz, Mangueira, Pedra Bonita e distrito de São José do Taquaral, área de atuação deste trator, possamos desenvolver um trabalho que atenda em plenitude os anseios de toda população”, ressaltou o prefeito Marcinho.

O presidente da Associação dos Produtores Rurais e Agricultores Familiares do Córrego Ricarte Pereira, senhor Sinval Pereira Gomes disse que a conquista do trator agrícola será de extrema valia para toda comunidade. “Essa é uma conquista histórica de nossa associação, que agora, com o trator agrícola, vamos poder atender nossos agricultores com mais frequência e com preço justo, pois o deslocamento de máquinas até a nossa região elevava os custos da produção, retirando renda dos nossos produtores”, destacou Sinval.

Para ser atendido pelo programa de Preparo do Solo para Novas Safras, o cidadão deve procurar a secretaria de Agricultura localizada à rua João Policarpo nº. 18, no centro de Inhapim, ou uma associação rural que já faz parte do projeto.

Assessoria de Comunicação