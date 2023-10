Prefeitura de Inhapim entrega quatro novos veículos para população

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim segue investindo na renovação dos veículos que compõe a frota do município.

Na última terça-feira (17) o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, e o vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, acompanhados da secretária de Educação, Leilamar Pires Gonçalves dos Santos, entregaram para população inhapinhense mais quatro veículos zero quilômetro para atender as necessidades da pasta, sendo estes investidos no atendimento do transporte escolar com duas vans modelo Peugeot Boxer e um veículo Fiat Strada Endurance para a distribuição da merenda escolar.

Destaque para o vice-prefeito Sandro da Saúde, que entregou um veículo Fiat Endurance 1.3 Flex para a secretaria de Saúde, que será usado no transporte dos resíduos sólidos (contaminados) de todas as Unidades Básicas de Saúde.

Segundo o prefeito Marcinho, foram investidos na aquisição destes quatro veículos aproximadamente R$ 750 mil de recursos próprios. “Com as bênçãos de Deus estamos conseguindo avançar dia após dia na renovação da frota dos veículos da prefeitura, ou seja, mais que conforto e segurança dos inhapinhenses e dos nossos motoristas que vão utilizá-los. A renovação da frota gera economia para o município, tanto no consumo de combustíveis quanto na manutenção corretiva, ou seja, permitindo que façamos investimentos em outras áreas ou até mesmo na aquisição de novos veículos, máquinas ou equipamentos”, ressaltou o prefeito.

A secretária de Educação Leilamar lembrou a qualidade e o conforto dos veículos que serão investidos no transporte escolar dos estudantes. “As duas vans que adquirimos, e que auxiliarão no transporte escolar de nossos alunos são confortáveis e possuem ar-condicionado e aquecedor, ou seja, no verão ou no inverno nossos alunos serão conduzidos para os educandários com conforto e segurança. Já o veículo que auxiliará no transporte e distribuição da merenda escolar chega em boa hora, uma vez que os alimentos chegarão muito mais rápido e frescos na mesa dos nossos alunos”, disse Leilamar Pires.

O vice-prefeito Sandro da Saúde agradeceu a atenção do prefeito Marcinho para com a pasta, principalmente no que tange ao setor de transportes da secretaria de Saúde. “Atender o nosso povo a tempo e a hora é uma prioridade de nossa gestão, tanto é que temos ônibus com ar-condicionado para transportar nossos munícipes em tratamento de saúde diariamente para o Vale do Aço (Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo), Caratinga, Belo Horizonte e Muriaé. Temos veículos utilitários, vans e micro-ônibus renovados para atender com segurança e conforto nossos usuários. Agora chega mais um veículo para nossa secretaria de saúde, para transportar de maneira correta os resíduos sólidos (contaminados) das nossas unidades básicas de saúde, tanto na zona urbana quanto na zona rural do nosso município”, finalizou Sandro.

