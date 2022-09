Prefeitura de Inhapim entrega ponte na Vila São Cristóvão

INHAPIM – A Prefeitura de Inhapim inaugurou na última sexta-feira (2), a ponte “Ana Francisca Marques de Jesus” sobre o Rio Caratinga, ligação da rodovia BR-116 na Vila São Cristóvão ao Córrego Barra de Santo Antônio, zona rural do município.

Dezenas de pessoas prestigiaram a solenidade de inauguração da ponte, como o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, o vice-prefeito, Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, familiares da homenageada, a saudosa Ana Francisca Marques de Jesus, além de vereadores, servidores municipais e lideranças comunitárias.

Com a conclusão desta obra, aproximadamente 100 famílias rurais que vivem na região serão beneficiadas imediatamente, oferecendo um deslocamento seguro e digno aos motoristas e pedestres que por ali trafegam todos os dias, conforme informa o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”. “A conclusão desta obra é um marco para o desenvolvimento de nossa Inhapim, de imediato dezenas de famílias que vivem na região serão beneficiadas com a conclusão desta ponte, gerando mais segurança e comodidade para motoristas e pedestres. No futuro, com a expansão da cidade de Inhapim essa ponte será de vital importância para otimizar o deslocamento dos moradores do bairro São Lucas pela BR-116”, disse o prefeito.

O enfermeiro e vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, lembrou das atividades terapêuticas ofertadas pela instituição Equocentro – “Amor em Movimento”, que fica localizada nas proximidades da ponte “Ana Francisca Marques de Jesus”. “Com a conclusão das obras de construção da ponte “Ana Francisca Marques de Jesus” aqui no córrego Barra de Santo Antônio, nossos pacientes e os pacientes das cidades vizinhas, alunos das APAE’s e usuários do Equocentro, poderão ter acesso ao tratamento terapêutico através da equoterapia com mais rapidez, conforto, segurança e agilidade, acessando a instituição por esta ponte, adentrando a Vila São Cristóvão através da rodovia BR-116”, explicou o vice-prefeito.

O secretário de Obras, Welisson Abrantes Martins, aproveitou a solenidade de inauguração para agradecer o empenho das equipes da pasta na concretização de mais essa obra estruturante de mobilidade urbana no município. “Quero deixar aqui o meu muito obrigado aos nossos servidores municipais envolvidos na construção desta obra, servidores estes que abraçaram essa causa com a gente e vestiram a camisa. Hoje estamos aqui entregando a a ponte “Ana Francisca Marques de Jesus” da forma como tem que ser, com qualidade, pois é uma determinação do prefeito Marcinho. Meus parabéns aos nossos servidores”, afirmou o secretário.

A ponte é de concreto armado e vigas metálicas, possui 18 metros de extensão e mão única. Somente em 2022, a prefeitura de Inhapim já concluiu e entregou duas pontes de concreto, sendo elas a “Antônio José de Freitas” em aduelas e cabeças de concreto que está localizada no distrito de Novo Horizonte, e agora, a “Ana Francisca Marques de Jesus” sobre o Rio Caratinga, localizada na Vila São Cristóvão.

Assessoria de Comunicação