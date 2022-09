Prefeitura de Inhapim entrega pavimentação e drenagem pluvial de três ruas no distrito de Itajutiba

INHAPIM -Na noite desta última quinta-feira (22), a prefeitura de Inhapim entregou para a população do distrito de Itajutiba a pavimentação e drenagem pluvial de três importantes ruas na comunidade, a “Ilídio Alves de Carvalho”, a “Governador Magalhães Pinto” e a “José Augusto Rodrigues”.

Com a presença de centenas de moradores e dos secretários municipais Wagner Teixeira Pinto (Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável), Jean José Siqueira (esporte e Lazer), Sidney Moreira (Chefe de Gabinete), Evaldo Maurílio (Fazenda), Welisson Abrantes Martins (Obras Públicas), Maria Isabel Peixoto Silva (Assistência Social) e das vereadoras Leilamar Pires (MDB) e Valdilene Salgado (MDB), o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho” e o vice-prefeito Sandro da Saúde promoveram a entrega das obras agradecendo o apoio dos deputados Mauro Lopes e Tito Torres, na destinação dos recursos necessários para as obras de pavimentação e drenagem pluvial ocorressem. “Nossa gestão está lutando para transformar a vida de toda população inhapinhense, com as bençãos de Deus em primeiro lugar e um trabalho sério, eficiente, dinâmico e com responsabilidade sobre os recursos públicos. Digo com orgulho, nos quatro cantos de nossa Inhapim tem trabalho e ação da administração municipal e pessoas como os nossos deputados Mauro Lopes e Tito Torres são fundamentais para fazermos mais e melhor pelo povo de Inhapim. Por isso, quero agradecê-los por nos ajudar a melhorar a vida dos inhapinhenses”, disse o prefeito Marcinho.

Já o enfermeiro e vice-prefeito Sandro da Saúde lembrou que o município de Inhapim passa por um grande volume de investimentos em infraestrutura, levando mobilidade urbana e rural para os quatro cantos de Inhapim, sem distinção política partidária ou acepção de pessoas. “Nosso município conta com uma grande extensão territorial, são 11 distritos espalhados em 858 km² e ao lado do nosso prefeito Marcinho, temos trabalhado para levar obras e desenvolvimento para cada cantinho de Inhapim, sem viés político ou ideológico, sem nenhuma distinção. Nosso foco é o trabalho, e no que tange a calçamento e drenagem pluvial de ruas, estamos revolucionando o nosso município, em Itajutiba entregamos hoje o calçamento das ruas Ilídio Alves de Carvalho, Governador Magalhães Pinto e José Augusto Rodrigues, totalizando aproximadamente 500 metros lineares em calçamentos, meio fio, bocas de lobo e drenagem pluvial, ao todo são 23 obras em andamento em toda Inhapim”, ressaltou Sandro.

Representando a comunidade do distrito de Itajutiba, o morador Edmar agradeceu ao prefeito Marcinho e toda equipe pela realização das obras de pavimentação e drenagem pluvial das ruas Ilídio Alves de Carvalho, Governador Magalhães Pinto e José Augusto Rodrigues. “Quero agradecer primeiramente a Deus pela realização destas obras de calçamento aqui em nosso distrito de Itajutiba, e em segundo lugar agradecer ao prefeito Marcinho, por ter acreditado e investido em nossa comunidade. Esta obra era um sonho antigo de todos nós moradores, e hoje, graças à você Marcinho e Sandro, nosso sonho se tornou realidade” disse o morador.

A prefeitura de Inhapim segue com diversas obras de calçamento e drenagem pluvial em vários pontos do município, são exemplos de obras em execução a pavimentação da rua José de Melo Corrêa e Vila Dona Mitinha no bairro Santo Antônio, calçamento de ruas no distrito de Januários, início da pavimentação da rua do Cajú no distrito de Novo Horizonte, calçamento da serra do Divino Flor e rua do Campo em Tabajara, além da serra do Izolino no distrito de São Tomé.

Assessoria de Comunicação