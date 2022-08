Prefeitura de Inhapim entrega obra de calçamento em Tabajara

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim entregou na última sexta-feira, (19), as obras de pavimentação e drenagem pluvial da rua Lindolfo Barbosa Vieira, do distrito de Tabajara.

Conforme explica o secretário de Obras Públicas e vereador licenciado da comunidade, Welisson Abrantes Martins, o antigo pavimento sofreu uma forte deterioração, pois em sua construção, a administração municipal à época não atentou-se para a construção de redes pluviais e bueiros para drenar a água proveniente das chuvas e das ruas adjacentes. “O pavimento da rua Lindolfo Barbosa Vieira em sua grande maioria estava intransitável, pois grande parte da rolamento da pista havia buracos, blocos quebrados ou mal posicionados, o que causava desconforto para o motorista em trânsito. Este problema vinha se arrastando desde a construção do calçamento pois a gestão à época não se atentou para necessidade de construção de redes pluviais e bueiros, o que drenaria as águas das chuvas e das ruas adjacentes, evitando a formação de poças e consequentemente buracos, mas agora resolvemos essa questão por definitivo, refizemos praticamente todo pavimento e construímos toda rede pluvial necessária” informou.

Acompanhado do vice-prefeito Sandro da Saúde e do secretário de Esportes e Lazer, Jean José Siqueira, o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho” participou da entrega do calçamento e drenagem pluvial para a comunidade do distrito de Tabajara, lembrando que o distrito está sendo beneficiado com diversas obras. “Estou muito contente em poder entregar mais uma obra para a comunidade do distrito de Tabajara, gratidão primeiramente à Deus pela realização desta obra que se soma a mais três importantes investimentos no distrito de Tabajara, sendo eles as obras de construção da nova escola municipal Antônio Soares de Rezende, pavimentação e drenagem pluvial com construção de muro gabião na rua Joaquim José Pinheiro (rua do campo) e calçamento e drenagem pluvial da na Serra do “Divino Flor”, estrada principal de acesso ao distrito de Tabajara, todas elas sendo executadas com recursos garantidos em conta da prefeitura” informou o prefeito.

As festividades de inauguração do calçamento da rua Lindolfo Barbosa Vieira contaram com a apresentação musical do cantor Josimar Damasceno, que fez o publicar dançar forró sobre o novo calçamento em blocos sextavados.

Com o patrocínio do secretário Welisson Abrantes e diversos amigos e moradores do distrito de Tabajara, um jantar e um churrasco foram servidos para todos.

Assessoria de Comunicação