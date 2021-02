Prefeitura de Inhapim entrega mais um equipamento esportivo para a comunidade

INHAPIM – Na tarde da última sexta-feira (5), o prefeito Márcio Elias, o ‘Marcinho’ (MDB), entregou para a comunidade do distrito de Itajutiba a reforma e ampliação do estádio de futebol “Alfim Domingos” no distrito de Itajutiba.

Os recursos investidos na obra são provenientes do Ministério da Cidadania, junção das pastas de Esporte e Desenvolvimento Social, e foram destinados através de emenda parlamentar do deputado federal Mauro Lopes (MDB) no valor de R$ 250.000,00.

O valor do recurso foi dividido entre duas obras, sendo contemplados os campos de futebol do distrito de Itajutiba e o de Santo Antônio do Alegre, este por sua vez será entregue em breve para população.

Para o prefeito Marcinho, buscar o bem-estar físico, mental e social dos cidadãos inhapinhenses são objetivos básicos da gestão municipal. “Quando iniciamos nosso trabalho à frente do município, em 2017, percebemos que existiam muitos espaços esportivos que perderam investimentos, e percebemos também que existia a necessidade de criar novos espaços. Essa impressão ficou confirmada nas audiências públicas, nas quais a população de diversos distritos e bairros confirmou a necessidade de investir em infraestrutura esportiva. Com isso, nós buscamos resgatar espaços esquecidos e criar novos espaços de esporte e lazer, na luta por proporcionar para nossa população mais qualidade de vida, mais integração e mais saúde que vem da prática de esportes”, pontuou o prefeito.

A administração municipal já construiu, reformou e ampliou diversos equipamentos esportivos como na Praça de Esportes, no Estádio Municipal Dr. Guilhermino de Oliveira, o Complexo Esportivo “Claudionor Martins de Moura” no distrito de Taquaral, a Quadras de Esportes “Tim Paiva” no distrito de Jerusalém e Quadra “Carlos Ausbert Chagas” e no bairro Santa Cruz. Foram implantas quatro academias ao ar livre sendo duas nos distritos de São Tomé e Itajutiba e duas na sede do município, sendo uma no bairro São Lucas e outra na Praça “Alaíde Quintela Soares”.

O HOMENAGEADO

Alfim Domingos é natural de Inhapim, nasceu no distrito de Itajutiba onde residiu por toda sua vida. Funcionário público municipal de carreira, foi liderança religiosa e política no local, e aos finais de semana sua maior diversão era ser árbitro de futebol amador. Alfim Domingos casou-se bem jovem com a Sra. Maria Auxiliadora Domingos, desta união nasceram Ceila, Edson, José Geraldo, Maria do Rosário, Maria Lúcia, Maria da Penha, Paulo de Tarso, Geraldo Magela, Hélio Tarcísio, Maria da Penha e Hélder Luiz. Faleceu em 2012 aos seus 82 anos, deixando um legado de amor, sabedoria e desprendimento em benefício de toda sua família e da comunidade de Itajutiba.

Assessoria de Comunicação