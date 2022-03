Prefeitura de Inhapim entrega água tratada para a comunidade do distrito de Jerusalém

INHAPIM – É inegável que sem água não há vida na terra, dada a essencialidade desse elemento basilar para qualquer forma de vida. Fornecer água tratada torna-se primordial para a vida humana, pois uma água de qualidade está ligada diretamente a saúde das pessoas.

Neste sentido, a prefeitura de Inhapim segue cumprindo o compromisso de adequar o fornecimento de água potável aos distritos do município, levando água tratada para população em conformidade com as normativas do Ministério da Saúde. “Para entendermos a importância da água potável para saúde humana precisamos compreender, em primeiro lugar, o que é a potabilidade. Sabemos que nos corpos hídricos, sejam rios, lagos, represas entre outras fontes de captação, a água apresenta diversas substâncias, partículas e organismos que a tornam inadequada para o consumo imediato. A fim de garantir segurança as pessoas, foi estabelecido pelo Ministério da Saúde, através de portarias e decretos, um padrão de qualidade para a água destinada ao consumo humano. Esse padrão é alcançado através do tratamento da água antes de ser distribuída à população”.

De acordo com normativas daquele órgão ministerial, o padrão de potabilidade consiste no “conjunto de valores permitidos como parâmetro da qualidade da água para consumo humano”. Tais valores se referem a uma série de indicadores físicos, químicos e microbiológicos utilizados para a análise qualitativa da água, e cujos limites inferiores e superiores são estabelecidos de acordo com sua relação com a saúde humana. Exemplos de parâmetros exigidos para análise de potabilidade são concentração de coliformes totais, turbidez, pH, cor aparente, gosto e odor, cloro residual pós-tratamento, uma série extensa de substâncias inorgânicas e orgânicas entre outras que ofereçam riscos potenciais à saúde humana. A portaria aponta os valores estabelecidos, bem como qual deve ser a frequência de monitoramento de parâmetro importantes para garantia da potabilidade da água” esclareceu o vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”.

Já o vereador Afonso Carlos Vieira, o “Carlinhos da Saúde”, representante da comunidade do distrito de Jerusalém na Câmara Municipal de Inhapim, agradeceu a atenção despendida pelo prefeito Marcinho e pelo vice-prefeito Sandro Adriano às demandas apresentadas por ele, através de diversos requerimentos e indicações a favor da comunidade. “Quero registrar minha gratidão ao nosso prefeito Marcinho e ao vice-prefeito Sandro Adriano pela sensibilidade em atender as demandas da nossa comunidade de Jerusalém. Água tratada era um sonho do nosso povo, e agora, através de um trabalho sério, honesto e dinâmico, sensível às causas sociais, nosso prefeito cumpre mais um compromisso assumido com a comunidade de Jerusalém, muito obrigado,” disse o vereador.

O prefeito Marcinho disse que a entrega dessa Estação de Tratamento de Água no distrito de Jerusalém é um compromisso assumido ainda em seu primeiro mandato com a realização das audiências públicas, onde a população votou e escolheu suas principais prioridades para a comunidade, e em Jerusalém o tratamento de água foi a principal reinvindicação. “Sabemos que o município possui um contrato com a concessionária de água e esgoto do nosso estado, mas a inércia e a ineficiência da estatal faz com que a mesma descumpra as obrigações contratuais de levar água tratada e de qualidade para atender a população em nossos distritos. Diante desta inoperância, assumimos o compromisso com a comunidade do distrito de Jerusalém de levar água tratada a toda população”, disse o prefeito.

O prefeito Marcinho lembrou ainda que Inhapim vive um momento único de investimentos em saneamento básico e agradeceu a Deus por arcar com mais um compromisso com a comunidade de Jerusalém. “Estamos em nosso distrito de Jerusalém, na companhia do amigo e vereador Carlinho da Saúde, finalizando e cumprindo mais um compromisso com a nossa comunidade de Jerusalém, desta vez com o fornecimento de água tratada. Glória e honra a Deus sempre,” concluiu o prefeito.

Assessoria de Comunicação