Prefeitura de Inhapim entrega academia ao ar livre para os moradores do distrito de Jerusalém

INHAPIM – A Secretaria de Esportes e Lazer concluiu as obras de instalação de mais uma academia ao ar livre, desta vez os moradores do distrito de Jerusalém, zona rural de Inhapim, foram beneficiados com os equipamentos de incentivo à prática de exercícios físicos.

Segundo o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, com a conclusão das obras de instalação desta academia ao ar livre o município conta agora com sete equipamentos de incentivo a prática de exercícios físicos instalados. “Com a conclusão das obras de instalação desta academia ao ar livre no distrito de Jerusalém chegamos a sete equipamentos instalados em nosso município, seis deles instalados em nossa gestão. Aproveito a oportunidade para agradecer e destacar a atuação parlamentar do amigo e vereador Marsonnilo Ferreira (PT), que através do deputado estadual André Quintão fez a indicação dos recursos que possibilitaram a instalação desta academia ao ar livre em nosso distrito de Jerusalém. Agradeço também nossos valentes servidores que trabalharam na construção do piso e instalação desta academia ao ar livre na pessoa do supervisor de obras José Antônio Salgado”, agradeceu o prefeito Marcinho.

Jean José Siqueira, secretário de Esportes e Lazer, disse que a instalação de academias ao ar livre visa a busca pela saúde e qualidade de vida por meio de exercícios leves e favorece a integração das pessoas na comunidade. “Os equipamentos da academia ao ar livre trabalham todos os grupos musculares e são indicados para pessoas a partir de 12 anos de idade. O projeto conta com uma placa que direciona e orienta o usuário a fazer corretamente o uso dos aparelhos, com dicas de alongamento e com a sequência ideal de exercícios. Dessa forma, os movimentos dos praticantes são conduzidos, utilizando como carga o próprio peso. Também constam dos espaços figuras explicativas, mostrando quais grupos musculares estão sendo trabalhados” explicou o secretário.

A estrutura reúne seis aparelhos para exercícios de membros inferiores e superiores, alongamentos, e bancos para abdominais e são fabricados em aço, tendo os equipamentos mais durabilidade já que é mais resistente à chuva e ao sol.

Além de dezenas de moradores do distrito de Jerusalém, estiveram na entrega da academia ao ar livre os vereadores Afonso Carlos Vieira (Carlinhos da Saúde) e Leilamar Pires Gonçalves dos Santos, além de diversos servidores do município.

