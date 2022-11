Prefeitura de Inhapim em parceria com Senar realiza curso de saúde e atenção ao idoso

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar, realizou durante a semana passada, no salão nobre do paço municipal, o curso de saúde e atenção ao idoso, voltado para pessoas que lidam com esse público.

Dez pessoas participaram do curso de saúde e atenção ao idoso, e puderam aprender como adotar os cuidados básicos necessários à manutenção da saúde e bem-estar do idoso, conforme explica a instrutora do Senar-MG e enfermeira Janaína Dornelas Pessoa Gomes. “Com a realização deste curso, queremos direcionar este conhecimento aos familiares que cuidam de idosos em casa, ou pessoas que queiram trabalhar nesta área. Sabemos que muitas famílias não têm condição financeira para contratar um cuidador ou um técnico de enfermagem, e o curso é uma possibilidade de continuar oferecendo dignidade ao ente familiar. Ter alguém que possa colaborar em parte da rotina é essencial para o bem-estar do idoso e, é claro, para a saúde emocional de toda a família, que tem mais segurança”, informou a enfermeira Janaína Dornelas.

Já o vice-prefeito e enfermeiro Sandro da Saúde disse que a prefeitura de Inhapim tem procurado cada vez mais, ofertar cursos profissionalizantes para a população inhapinhense de maneira gratuita. “A proposta didática do curso é inovadora. É uma felicidade muito grande saber que o Sistema Faemg (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais) em parceria com o município de Inhapim vem contribuindo para a evolução intelectual das pessoas, e nesta oportunidade, de maneira muito especial, cuidar do próximo. A sensação é de gratidão e euforia em fazer parte disso tudo”, finalizou Sandro.

Assessoria de Comunicação