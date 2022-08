Prefeitura de Inhapim e Senar ofertam curso de higienização pessoal para alunos da escola Alberto Azevedo

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar, iniciou nesta última segunda-feira (1), um curso de higiene pessoal voltado para os alunos do ensino médio da escola estadual Alberto Azevedo.

Segundo a enfermeira e instrutora técnica do Senar, Janaína Dornelas Pessoa Gomes, o objetivo deste curso é ensinar aos alunos maneiras práticas de promoverem uma melhor higienização do seu corpo principalmente no período de transição entre a adolescência e a fase adulta. “Estou muito contente em ministrar este curso para os alunos da escola estadual Alberto Azevedo aqui em Inhapim. Os alunos e toda a direção da escola nos receberam e nos acolheram com muito carinho. Muito obrigada. O objetivo deste curso é levar aos alunos conhecimento sobre a importância da higienização corporal, realizando técnicas de higienização das mãos, principalmente neste período da puberdade, transição entre a adolescência e a fase adulta, compreender a importância da prática de higienizar as mãos como medida de segurança individual e coletiva”, explicou a instrutora Janaína Dornelas.

Ana Elza Silva Araújo, secretária de Saúde, disse que os alunos participantes do curso serão indutores de conhecimento para os demais, disseminando conhecimento sobre a importância da higiene pessoal. “O curso aborda as diversas formas de transmissão de microrganismos, informações sobre a aplicação prática da higiene das mãos e da técnica adequada para garantir sua eficiência”, comentou Ana Elza.

O diretor da escola estadual Alberto Azevedo, professor Cláudio Geraldo da Silva agradeceu a parceria com a prefeitura de Inhapim e o Senar. “Ficamos extremamente gratos pela parceria que resultou na realização de mais um curso para os nossos alunos. As mãos constituem a principal via de transmissão de microrganismos no dia a dia. A pele é um possível reservatório de diversos microrganismos que podem se transferir de uma superfície para outra, por meio de contato direto (pele com pele), ou indireto, através do contato com objetos e superfícies contaminadas. Saber a importância e os benefícios de higienizar corretamente nossas mãos é uma medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação das infecções relacionadas à saúde. Uma simples gripe pode ser facilmente propagada em ambiente escolar caso nossos alunos não saibam a importância em promover a correta higienização das mãos”, disse o diretor da escola.

O curso será ministrado durante toda semana e os alunos participantes receberão certificados disponibilizados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, além de um kit de higiene pessoal que será ofertado gratuitamente.

