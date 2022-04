Prefeitura de Inhapim conclui reforma da Capela Velório Municipal “Vereador João Gualberto Ribeiro”

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim concluiu nos últimos dias a reforma da capela velório municipal “Vereador João Gualberto Ribeiro”.

O local destinado às últimas homenagens dos cidadãos inhapinhenses recebeu pintura, instalação de ventiladores nas salas mortuárias, reparos na rede elétrica e hidráulica, bem como, completa manutenção do teto em gesso. “Em 2017, quando iniciamos nosso mandato priorizei a construção desta Capela Velório que carinhosamente recebeu o nome do ex-vereador “João Gualberto Ribeiro”, um sonho realizado de toda comunidade inhapinhense. Com o passar do tempo nossas casas carecem de manutenções, e nos espaços públicos não é diferente, preservar o que já foi construído promovendo manutenções periódicas é essencial para que uma boa prestação de serviço à comunidade, usufruindo de maneira segura e adequada de todos os nossos equipamentos públicos” informou o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”.

A Capela Velório “Vereador João Gualberto Ribeiro” foi inaugurada em abril de 2018, e viabilizada através de recursos próprio do município de Inhapim. “O momento da perda de um ente querido é sempre um dos mais tristes no qual passamos em nossa vida e muitas pessoas não possuem um local adequado e confortável para velar e realizar as últimas homenagens para um ente querido. A construção da capela velório foi um marco positivo para Inhapim no primeiro mandato do nosso prefeito Marcinho, hoje oferece uma estrutura confortável e adequada para a população, contando com duas salas mortuárias, lavanderia, dois quartos para repouso, banheiros, cozinha e varanda. Um espaço amplo e arejado completamente reformado pela administração” comentou o vice-prefeito Sandro Adriano.

As pessoas que por infortúnio natural da vida necessitarem utilizar o espaço da capela velório “Vereador João Gualberto Ribeiro” poderão entrar em contato com a Secretaria Municipal de Assistência Social através do telefone (33) 3315-2625, e solicitar a utilização do espaço.

Assessoria de Comunicação