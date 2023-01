Prefeitura de Inhapim conclui obras de reforma e revitalização no prédio histórico da Secretaria de Educação

INHAPIM – Na tarde da última sexta-feira (27), o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, acompanhado da secretária de Educação Carla Ervilha, do vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”; entregou as obras de reforma e revitalização do prédio histórico da secretaria de Educação, que está localizado na rua Coronel Antônio Fernandes, número 208, bem no centro de Inhapim.

O edifício Palma Cimini Lucca, que já foi sede do fórum Anastácio Chaves, hoje abriga a Secretaria de Educação, e devido as intempéries do tempo, carecia de uma reforma mais incisiva e abrangente, chamando a atenção da administração municipal em priorizar a restauração do espaço. “Graças à Deus e ao trabalho incansável do nosso prefeito Marcinho, e também, do nosso vice-prefeito Sandro da Saúde, conseguimos revitalizar este prédio que há muito tempo já chamava nossa atenção para estas obras. Investimos na restauração do telhado e das calhas, muito antigas e enferrujadas, que causavam infiltrações e vazamentos. Renovamos toda a parte hidráulica e elétrica do edifício, trocamos pisos, portas, restauramos e mantivemos as janelas e portas frontais para preservar as características quase secular do imóvel, o que valoriza nosso patrimônio histórico. Pisos em cerâmica foram instalados, novos jogos de banheiro e uma pintura completa com as cores do município deram vida ao imóvel, que servirá à comunidade, em especial ao corpo docente do município com mais conforto e segurança”, informou Carla Ervilha.

O prefeito Marcinho explicou que essa é a primeira obra entregue a população inhapinhense proveniente da adesão do município ao Projeto Mãos Dadas, o que possibilitou investimento na reforma e revitalização do edifício Palma Cimini Lucca. “É um dia festivo para a educação de Inhapim, com as bênçãos de Deus concluiremos as obras de reforma e revitalização deste edifício de valor histórico e patrimonial imensurável para o nosso povo, motivo de grande alegria. Nossos servidores poderão trabalhar em um espaço digno, revitalizado, sem transtornos e organizado para melhor servir nossa comunidade. Agradeço em especial a nossa bancada na Câmara, na pessoa da vereadora Leilamar Pires, que lá atrás acreditou em nosso projeto para aderir ao “Mãos Dadas”, o que possibilitou a captação de recursos para a realização desta obra. Agradeço também aos nossos professores, supervisores, coordenadores e diretores, enfim, toda equipe da secretaria de Educação que vem trabalhando para difundir e expandir a educação em nossas crianças e adolescentes. Essa obra também é de cada um de vocês. A adesão ao projeto “Mãos Dadas” possibilitou a execução de várias obras no município, que serão concluídas e entregues a população inhapinhense em breve, são elas a Construção da Centro Educacional de Inhapim Enedina Soares de Lima Sayago na Rua Amélia Godinho (antigo Barracão de Obras), reforma e revitalização com construção de quadras cobertas nas escolas municipais Dr. Alípio Fernandes e Ione Ambrosina de Siqueira, além da construção da Escola Municipal Antônio Soares de Rezende, no distrito de Tabajara”, finalizou.

Com o início do ano letivo já na próxima semana, servidores, pais e alunos poderão, caso necessite, procurar atendimento no edifício Palma Cimini Lucca, onde já está funcionando a Secretaria Municipal de Educação.

Assessoria de Comunicação