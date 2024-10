Prefeitura de Inhapim conclui obras de construção de ponte no córrego dos Teixeiras

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim concluiu a construção da ponte Joaquim Mendes Teixeira, localizada sobre o rio Caratinga no córrego dos Teixeiras, próximo à Vila Marques.

Segundo o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, a construção da ponte vai de encontro aos anseios da população de Inhapim e de toda região, ficando conhecida como “ponte do desvio do pedágio”. “Para construir essa ponte de concreto armado e vigas metálicas contamos com diversos desafios e vou contar para vocês como vencemos todos eles. Desde 2021 quando assumi meu segundo mandato fiz o compromisso com a comunidade dos Teixeiras em construir essa ponte, então busquei recursos junto ao deputado estadual Tito Torres (PSD-MG), que me levou ao secretário de Estado de Governo à época, Igor Eto, liberando dois conjuntos de vigas metálicas para construção de duas pontes no município. Com as vigas liberadas já era meio caminho andado, faltava agora os recursos para mão de obra, material, sondagem, quebra-pedra e os furos na rocha, mas com muito esforço conseguimos economizar e juntar o dinheiro necessário para realizá-la, totalizando um investimento de R$ 344.863,90. Para motivarmos ainda mais na realização desta obra, a empresa detentora do contrato de concessão da rodovia BR-116 tentou de forma arbitrária fechar o acesso dos moradores do córrego dos Teixeiras, Córrego Santa Cruz, distrito de Macadame e distrito de São José do Taquaral a Br-116, e quando tomamos conhecimento deste desvario, Ricardo Torres, procurador geral do município de Inhapim, ingressou imediatamente com um pedido de liminar na Justiça Federal em Ipatinga, obtendo decisão favorável e impedindo o fechamento da estrada, garantindo o direito de ir e vir do cidadão inhapinhense e dos moradores de toda nossa região que não possui condições financeiras de suportar o valor do pedágio”, explicou o prefeito.

A ponte recebeu o nome em homenagem ao senhor Joaquim Mendes Teixeira, pioneiro morador do Córrego dos Teixeiras e pai do ex-vereador Laerte Tucano (MDB) que representando sua família, agradeceu ao prefeito Marcinho e ao vice-prefeito Sandro da Saúde pela realização da obra “Foram 36 anos de espera para conquistarmos a tão sonhada ponte de concreto armado e vigas metálicas para nossa comunidade dos Teixeiras. Meu pai não presenciou em vida este teu sonho, mas eu, minha esposa e minhas irmãs estamos aqui para testemunhar este feito e agradecer ao prefeito Marcinho e ao vice-prefeito Sandro por realizá-lo”, finalizou o vereador.

