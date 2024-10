Prefeitura de Inhapim conclui obras de calçamentos nas zonas urbana e rural

INHAPIM – Após o período eleitoral, onde é vedado a publicação institucional de entrega de obras públicas em veículos de comunicação, a prefeitura de Inhapim retorna suas atividades informativas institucionais com a divulgação de entrega das obras de calçamento e drenagem pluvial de ruas, avenidas e serras, tanto na zona urbana, quanto na rural.

Foram entregues obras de calçamento e drenagem pluvial com construção de muro de contenção na rua Vereador Otaviano Martins de Paiva no centro da cidade, importante via de ligação entre o centro através da rua Dr. Rodrigo do Vale Castro aos bairros das Flores e Santa Cruz.

Ainda foram concluídas e entregues à população, as obras de calçamento e drenagem pluvial da rua Beira Rio, localizada no bairro São Jorge, atendendo uma reinvindicação dos moradores locais.

No centro da cidade todas as pontes sobre o Rio Caratinga receberam revitalização completa, com nova iluminação em led, pavimentação asfáltica e passeios em ladrilho.

No bairro das Flores, a rua Verbenas também recebeu calçamento em blocos e drenagem pluvial. Já na vila Amarildo Rocha, situada às margens da BR-116 próximo a AABB (Associação Atlética do Banco do Brasil), três ruas foram contempladas com pavimentação.

Já na zona rural, a prefeitura de Inhapim seguiu promovendo e entregando obras de calçamento e drenagem pluvial em serras e morros do município, locais que em períodos chuvosos dificultam a trafegabilidade de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Foram realizadas obras de calçamento e drenagem pluvial na Vila do Randolfo, no córrego São Silvestre, na serra do Tunico

Rezende, localizada no córrego São Luiz, no distrito de Tabajara, em três ruas da comunidade da Vila Marques e a segunda etapa das obras de calçamento e drenagem pluvial no segundo trecho da serra do Soarinho, localizada na estrada principal de acesso ao distrito de Bom Jesus do Rio Preto.

Já no distrito de Jerusalém, a prefeitura de Inhapim concluiu as obras de cobertura em telhado de zinco da quadra de esportes da comunidade, um sonho que se concretiza para os jovens desportistas do local.

Segundo o prefeito Marcinho somente neste período, aproximadamente R$ 2 milhões em obras foram entregues à população inhapinhense. “Durante o período eleitoral por determinação da legislação vigente, é vedado a publicação de matérias de cunho institucional o que engloba a entrega de obras públicas, ou em execução no município. Agora, vencido este hiato que a legislação nos impõe, podemos com tranquilidade e transparência informar a você cidadão inhapinhense, todas as obras que já foram entregues ou estão em execução no município.

Foram aproximadamente R$ 2 milhões em obras de infraestrutura urbana e rural entregues neste período eleitoral em todo município, realizando sonhos, atendendo compromissos e reinvindicações da nossa comunidade”, informou o prefeito Marcinho.

“É importante ressaltar que todas as obras entregues a população inhapinhense neste período tiveram emendas dos deputados Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG) e Tito Torres (PSD-MG), e também de recursos próprios do município”, disse o prefeito.

Assessoria de Comunicação