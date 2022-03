Prefeitura de Inhapim compra área para construção do Parque de Exposição

Investimento foi de R$ 1,5 milhões

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim celebra a aquisição de um imóvel situado à rua Alberto Azevedo, no centro da cidade, contendo 17.534,642 metros quadrados de área plana às margens do rio Caratinga.

A compra deste imóvel é destinada para construção do Parque de Exposição de Inhapim, local adequado para receber feiras, exposições e campeonatos de diversos seguimentos, mas principalmente, comportar de maneira adequada e segura, a tradicional Festa do Inhame. “Toda honra e toda glória a Deus pelos nossos sonhos e principalmente quando nos condiciona a realizá-los. O município de Inhapim realizou o depósito judicial no valor de R$ 1,5 milhões para aquisição do imóvel declarado de utilidade pública, no centro da cidade onde muito em breve será construído o Parque Municipal de Exposição. Cada cidadão Inhapinhense é responsável por mais essa conquista pois o recurso utilizado para essa aquisição foi exclusivamente próprio do nosso município”, celebrou o prefeito Marcinho.

Após a tramitação legal, nos próximos dias o município promoverá a lavratura de escritura no Cartório de Imóveis da Comarca de Inhapim, anexando no rol dos bens da municipalidade.

Assessoria de Comunicação