Prefeitura de Inhapim capacita novos Agentes Comunitários de Saúde

INHAPIM – Entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro, a prefeitura de Inhapim, através da Secretaria de Saúde, realizou um importante processo capacitatório para os 62 agentes comunitários de saúde (ACS) aprovados em processo seletivo, no salão paroquial de Inhapim.

O evento reuniu os recém-nomeados profissionais que desempenharão papéis fundamentais nas áreas urbanas, distritos e comunidades de todo o município.

Esse processo de posse é o culminar de um extenso período de seleção, que teve início em 17 de julho de 2023, quando as inscrições foram abertas por meio da Exame Auditores e Consultores, em conformidade com o edital número 001/2023. As inscrições perduraram até o dia 6 de agosto de 2023. A jornada de seleção foi composta por várias fases, sendo a prova objetiva um marco significativo. Realizada no dia 17 de setembro, essa etapa avaliou e aprovou 62 entre os mais de 300 candidatos inscritos.

O processo seletivo foi conduzido em conformidade com as diretrizes do Ministério da Saúde, que exige a realização de provas com o objetivo de garantir a regularidade na contratação dos profissionais.

Segundo a secretária municipal de saúde, Ana Elza Silva Araújo, a prefeitura de Inhapim reafirma o seu compromisso em assegurar a excelência no atendimento a saúde da população, investindo na qualificação e preparo de seus novos Agentes Comunitários de Saúde. “Este treinamento, e também o ato de boas-vindas aos nossos Agentes Comunitários de Saúde, representa um marco significativo na melhoria contínua dos serviços de saúde em Inhapim. Agradecemos aos novos agentes pela sua disposição em servir à comunidade inhapinhense e colaborar com nosso Sistema Único de Saúde. Também expressamos nossa gratidão aos agentes que atuaram anteriormente, deixando um legado de cuidado e dedicação”, disse Ana Elza.

O prefeito Marcinho disse que o treinamento abordou diversos aspectos vitais para o desempenho eficiente das funções dos Agentes Comunitários de Saúde, tais como a revisão das áreas de atuação, capacitação em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), Atenção Primária em Saúde (APS), bem como as atribuições e deveres inerentes à profissão. A capacitação também contemplou temas como vigilância sanitária ambiental e epidemiológica, imunização, conhecimento dos setores públicos envolvidos, cooperação intersetorial para ações coletivas e participativas nos serviços de assistência social. “Estamos muito satisfeitos em dar as boas-vindas aos novos Agentes Comunitários de Saúde de Inhapim. Reconhecemos a importância crucial desses profissionais para a saúde e bem-estar de nossa comunidade. Agradecemos também a dedicação dos agentes anteriores, que desempenharam um papel vital na nossa cidade”, disse o prefeito.

Assessoria de Comunicação