Prefeitura de Inhapim anuncia pavimentação asfáltica de duas ruas com investimento de R$1,8 milhões

INHAPIM – Na tarde dessa terça-feira (16), o prefeito de Inhapim, Márcio Elias, o “Marcinho”, e o vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, anunciaram a pavimentação asfáltica das ruas dos Amaros e Amélia Godinho, que ficam na zona urbana. “É com grande satisfação que anunciamos ao nosso povo de Inhapim essa grande conquista, que é a ordem de serviço da pavimentação asfáltica da rua dos Amaros dentro de um recurso que buscamos junto do nosso deputado estadual Tito Torres, junto ao governo do estado, com as graças de Deus, conseguimos. Hoje já é uma realidade, acredito que na próxima semana já começam os movimentos da obra, e ao mesmo tempo conseguimos com recurso próprio do nosso município, economia nossa, recurso da nossa população, para pavimentação asfáltica da rua Amélia Godinho”, disse o prefeito Marcinho.

São duas das ruas principais da cidade, sendo que o recurso para a rua dos Amaros é de R$ 1 milhão de reais, e da Amélia Godinho, de R$ 800 mil.

Segundo o vice-prefeito Sandro da Saúde, trata-se de um sonho antigo da comunidade inhapinhense. “Lembrando que uma dessas ruas será importante também para os moradores de São Domingos das Dores e São Sebastião do Anta, que é a rua dos Amaros, que ao entrarem em nosso município encontrarão uma rua nova com asfalto”, disse Sandro.

O prefeito Marcinho ressalta que a pavimentação da rua Amélia Godinho visa melhorar o acesso a nova creche municipal que até o mês de abril deve ser entregue para a cidade. E a previsão das ruas ficarem prontas é de 60 dias, caso as chuvas não atrapalhem. “Os bloquetes que serão tirados dessas ruas, servirão de matéria-prima para pavimentação de outras ruas de Inhapim, gerando mais empregos, mais renda e mais a acessibilidade para o nosso povo”, finalizou o prefeito.