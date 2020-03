Prefeitura de Inhapim afirma melhora da educação com novo sistema de ensino

INHAPIM -A educação é a via que estreita a busca de realização profissional com sua concretização. Partindo dessa premissa, a prefeitura de Inhapim, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, implantou no ano de 2017 o Sistema de Ensino Aprende Brasil da Editora Positivo, objetivando potencializar a qualidade da educação no município.

O atendimento iniciou-se em duas escolas polos, sendo uma da educação infantil pré-escolar Tia Odaísa, e a escola Ione Ambrosina de Siqueira do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, pela continuidade de atendimento dos alunos oriundos da escola infantil citada. É um sistema que vai além da oferta de rico material para alunos, professores e equipe pedagógica, pois disponibiliza ampla assessoria pedagógica e formação continuada aos professores.

A capacitação auxilia na formação permanente dos profissionais envolvidos na educação, sejam eles professores, coordenadores, diretores e do departamento administrativo. A capacitação faz parte da metodologia de ensino desse sistema, para que os professores se apropriem cada vez mais do material e desenvolvam o trabalho com mais qualidade em sala de aula. Desde 2017 já foram realizados mais de 20 cursos de capacitação específica do Sistema Aprende Brasil, abrangendo todas as áreas do conhecimento.

Ao final de 2017, foi feita uma avaliação do sistema adotado, os resultados obtidos foram positivos, o que motivou dar continuidade a implantação do sistema no ano de 2018, com atendimento de forma progressiva anualmente, com orientação da equipe do Sistema Aprende Brasil / Positivo.

Este ano 96% das escolas já estão contempladas, são aproximadamente 1.200 alunos.

A secretária de educação, Leilamar Pires, explicou que a ideia da implantação do Sistema Aprende Brasil, no município surgiu em uma reunião em Belo Horizonte, na qual o prefeito Márcio Elias participou, onde havia um representante da editora Positivo fazendo apresentação do material.

A partir daí surgiu a ideia de uma nova proposta para a educação de Inhapim, que após análise do material, foi amadurecida e colocada em prática. “Vivemos uma nova era da educação no município. Vale ressaltar também sobre a avaliação de desempenho dos alunos “hábile”, que é uma avaliação educacional externa de aprendizagem em larga escala, com devolução dos resultados para as escolas como referência para um replanejar para atendimento dos alunos que não desenvolveram habilidades e competências demonstradas nos resultados”, informou Leilamar.

Em conversa com a diretora da escola municipal Ione Ambrosina de Siqueira, Marlete Flamini, que foi a primeira escola a ser implantado este sistema de ensino, ela analisa os resultados até o momento como um grande salto da educação do município, fazendo a diferença na vida escolar dos alunos. “Podemos dizer também do incentivo que foi dado aos professores pela organização e oferta de capacitação que são oferecidas. Desde 2017 a escola utiliza o material, são apostilas bimestrais com cada conteúdo para o período. Os professores recebem capacitações para realizarem esse trabalho de forma lúdica, dinâmica e efetiva. Nesses anos em que estamos fazendo uso desse material percebemos que os alunos avançaram no nível de leitura, interpretação, e escrita. Avanço esse notado nos resultados das avaliações internas e externas, bem como nas avaliações do hábile que tem como objetivo coletar e sistematizar informações a respeito do desempenho dos alunos nas competências leitora, científica e matemática por meio da aplicação de testes e de questionários onde podemos constatar o avanço de nossos alunos”, disse Marlete.