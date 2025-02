Prefeitura de Inhapim adquire quatro novos veículos

INHAPIM – A Prefeitura de Inhapim segue renovando sua frota de veículos investindo em todas as secretarias que compõe a gestão municipal.

Na última quarta-feira (26), o prefeito de Inhapim Sandro Adriano entregou para a comunidade inhapinhense quatro novos veículos, sendo duas vans modelo Renault Master para o transporte escolar, uma van Renault Master para a Secretaria Municipal de Saúde e um caminhão-baú modelo Iveco Daily para o transporte da merenda escolar.

Segundo o prefeito Sandro Adriano, estes veículos foram comprados com recursos próprios do município totalizando um investimento de R$ 1.118.700,00. “Seguimos intensificando os investimentos no transporte escolar dos nossos alunos, com veículos novos e próprios do município, dotados de acessibilidade, ar-condicionado, direção hidráulica e muito mais. É mais conforto e segurança para os nossos usuários e também para os nossos motoristas” informou.

O prefeito Sandro anunciou ainda a aquisição de três ônibus escolares com 59 lugares cada, que deverão chegar em breve ao município.

Assessoria de Comunicação