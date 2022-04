Prefeitura de Inhapim adquire quatro novos veículos para atender a população

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim continua reforçando sua frota de veículos para ampliar a capacidade de atendimento das secretarias e melhorar os serviços prestados à população.

Nessa última quinta-feira (28), o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, acompanhado do vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, promoveu a entrega de dois veículos Fiat’s Argo e um Fiat Cronos para a Secretaria de Saúde, e um Fiat Argo para a Secretaria de Fazenda.

Segundo o prefeito Marcinho, a expectativa é que o reforço do transporte supra as carências das secretarias beneficiadas. “Primeiramente quero agradecer à Deus por mais estes benefícios em favor da comunidade inhapinhense, em segundo lugar quero registrar minha gratidão aos nossos deputados Mauro Lopes e Tito Torres pela indicação de recursos que possibilitaram a aquisição destes veículos que servirão nossa população com mais conforto e segurança”, ressaltou o prefeito.

O vice-prefeito Sandro da Saúde lembrou que a constante renovação da frota veicular municipal representa economia para o município, segurança para os motoristas, conforto e tranquilidade para os usuários, principalmente para os que necessitam de tratamento médico fora do domicílio. “Desde o primeiro mandato do nosso prefeito Marcinho existe uma constante preocupação na melhoria da frota veicular do município pois veículos novos consomem menos combustíveis e necessitam de manutenção preventiva e corretiva em menor intensidade. Os recursos para aquisição de bens permanentes estão cada dia mais escassos, mas quando se governa com seriedade, eficiência e transparência os resultados aparecem, e quem ganha é o cidadão inhapinhense.” comentou.

Os secretários das pastas beneficiadas Ana Elza Silva Araújo (Saúde) e Evaldo Maurílio Faria de Oliveira (Fazenda), agradeceram a atenção do prefeito Marcinho e do vice-prefeito Sandro da Saúde para com suas secretarias. “Estes veículos são uma importante ferramenta de trabalho tanto para o setor de saúde, onde atenderá os programas Estratégia Saúde da Família – ESF e Transporte Fora do Domicílio – TFD, e no setor de fazenda auxiliará no trabalho fiscalizatório e tributário,” esclareceu o secretário de Fazenda, Evaldo Maurílio.

Os veículos já foram investidos em seus respectivos setores e se encontram à disposição em melhor atender a população inhapinhense.

Assessoria de Comunicação