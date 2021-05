Prefeitura de Inhapim adquire mais uma ambulância 0 km

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim, através da Secretaria de Saúde, adquiriu com recursos próprios do município uma ambulância 0 km equipada com aparelho de oxigênio, maca e outros equipamentos necessários para dar maior suporte no atendimento aos pacientes transportados.

O novo veículo ficará à disposição da população e tornará mais eficiente o atendimento de urgência e emergência aos pacientes que necessitam deslocar-se para outros centros médicos da região.

De acordo com a secretária de Saúde, Luciana Seixas, a aquisição de mais um veículo para a Saúde é muito importante à medida que reforça uma das prioridades da atual administração, que é melhorar cada vez mais o atendimento médico para a população. “Este novo veículo será de grande importância, trazendo mais qualidade, segurança e eficiência no transporte médico-hospitalar da nossa população” disse.

Para o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, a renovação da frota municipal gera economia com manutenção corretiva para o município, e ao mesmo tempo traz segurança para os servidores públicos da saúde no exercício de suas funções. “O constante investimento na renovação da frota de veículos, máquinas e equipamentos que compõe o quadro da prefeitura de Inhapim representa economia para os cofres públicos e segurança para os servidores no exercício diário de suas funções. Recentemente, iniciamos o processo de entrega de 20 motocicletas 0km para todas as unidades básicas de saúde com intuito de melhorar o desempenho funcional dos agentes de saúde, bem como, levar atendimento em locais longínquos e de difícil acesso. A aquisição de mais este veículo, uma ambulância 0km, que na tarde de ontem entregamos para a secretaria de saúde, trará conforto e comodidade para o transporte dos nossos pacientes, e contribuirá para os serviços de média e alta complexidade do município, atendendo toda rede municipal de saúde” comentou o prefeito.

Assessoria de Comunicação