Prefeitura de Inhapim adquire mais três veículos para Saúde

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim adquiriu três novos veículos para compor a frota da secretaria de Saúde do município. Um Fiat Argo estará à disposição dos servidores da Vigilância Epidemiológica, o Fiat Fiorino Ambulância será para atendimento de urgência e emergência junto de um Fiat Ducato com elevador e rampa de acessibilidade.

O prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, informou que somente entre os meses de abril e maio foram incorporados à frota municipal sete novos veículos, sendo seis para área da saúde. “Em abril entregamos quatro novos veículos para compor a frota municipal, um Fiat Argo para Secretaria de Fazenda, e três outros veículos para renovar a frota e reforçar o trabalho das equipes das unidades de saúde. Com essa nova entrega de veículos, vamos atender o setor de urgência e emergência com a aquisição de uma ambulância, atender nossa divisão de epidemiologia com um Fiat Argo, e por fim, uma van Fiat Ducato para atender o setor de transporte fora do domicilio, este com uma novidade, veículo completamente adaptado para o transporte de cadeirantes ou pessoas com limitações de locomoção, que dispõe de elevador e rampa de acesso. Não poderia deixar de registrar minha gratidão à Deus por proporcionar mais esta conquista para o povo inhapinhense, em segundo lugar, quero agradecer também ao nosso deputado federal Mauro Lopes e ao deputado estadual Tito Torres por liberarem recursos para aquisição destes veículos. Sem o trabalho deles em Brasília e Belo Horizonte, essas conquistas seriam impossíveis”, informou o prefeito Marcinho.

Ana Elza Silva Araújo, secretária de Saúde, solicitou a colaboração dos servidores municipais (motoristas) que utilizarão os novos veículos para zelarem pelos equipamentos. “Só nós gestores do Sistema Único de Saúde nos municípios sabemos a dificuldade em conquistar esses veículos para o nosso município. Desde a conquista e indicação de emenda parlamentar, passando pela liberação dos recursos até o processo licitatório e entrega dos veículos, longos meses já se passaram, e a falta destes equipamentos em nossas unidades causam entraves no trabalho desempenhado por nossas equipes de saúde no atendimento à população. Peço o devido cuidado de nossos motoristas para zelarem pelos nossos veículos”, pontuou a secretária de Saúde.

O enfermeiro e vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, agradeceu a atenção especial que o prefeito Marcinho tem dispensado ao setor de transportes do município, principalmente no que se refere ao transporte dos usuários do Sistema Único de Saúde do município de Inhapim. “Agradeço de modo muito especial a atenção do nosso prefeito Marcinho para com a população inhapinhense. Hoje nossos veículos que transportam os pacientes para atendimento médico ou tratamento fora de nosso município contam com veículos novos, modernos e seguros, tudo isso graças a administração transparente e eficiente do prefeito Marcinho para com os recursos públicos, que diga-se de passagem, estão sendo muitíssimo bem investidos” finalizou.

Assessoria de Comunicação