Prefeitura de Inhapim adquire caminhão compactador de lixo 0km

CARATINGA – Para melhor atender as demandas do município e melhorar a eficiência na coleta do lixo, a Prefeitura de Inhapim adquiriu com recursos próprios mais um veículo para sua frota, um caminhão compactador de lixo 0 km.

Para o secretário municipal de obras públicas, Paulo Lima, essa entrega de mais um veículo para frota municipal demonstra a preocupação e o zelo da administração em manter equipamentos novos para a realização periódica dos serviços de coleta de lixo orgânico, com qualidade, eficiência e agilidade; “Com a aquisição deste novo caminhão compactador de lixo, proporcionamos melhores condições de trabalho aos profissionais da equipe de limpeza urbana e qualidade de vida à população inhapinhense, considerando que a coleta e a destinação correta do lixo contribui para preservar o meio ambiente e a saúde humana, reduzindo assim os riscos de transmissão de doenças” comentou.

Já o prefeito Marcinho reforça que a aquisição deste veículo compactador de lixo irá assegurar melhorias na infraestrutura do município, melhorar ainda mais na prestação de serviços urbanos, de modo a reforçar e dar mais agilidade ao trabalho de coleta e destinação adequada do lixo, bem como renovar a frota municipal; “Este veículo é uma nova ferramenta adquirida com recursos próprios do município e que aumentará exponencialmente a qualidade e a eficiência do serviço prestado a população e melhorará a qualidade no desempenho da função dos operários que lidam com a coleta do nosso lixo” e vai além; “Hoje, após um grande esforço financeiro e uma longa jornada de muito trabalho, o antigo “lixão” foi desativado, conseguimos nos adequar a legislação ambiental destinando nossos resíduos sólidos (lixo) para o município de Santana do Paraíso, onde recebem tratamento e destinação adequada. Ações como essa demonstram compromisso da nossa administração com a população inhapinhense, com a qualidade de vida das futuras gerações, mas principalmente, com a promoção do desenvolvimento sustentável e a manutenção do meio ambiente” finalizou.

O Caminhão Compactador de lixo modelo IVECO Tector 17.280, possui tração 4×2, ano/modelo 2021/2022, motor a diesel, sistema de direção hidráulica, ar condicionado, vidro elétrico e trava além dos equipamentos obrigatórios de segurança.

