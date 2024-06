Prefeitura de Imbé realiza o sonho do casamento em cerimônia coletiva gratuita

Treze casais disseram “sim” em ação organizada pela Secretaria de Assistência Social e CRAS, em parceria com CEJUSC e Cartório de Imbé

Prefeitura de Imbé realiza o sonho do casamento para treze casais do município

Momento especial, organizado pela Secretaria de Assistência Social e CRAS, reforça o compromisso com o bem-estar dos imbeenses

IMBÉ DE MINAS – 14 de junho está inscrito na história de Imbé de Minas. Nesse dia, a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) realizaram o sonho de treze casais do município que disseram “sim” na cerimônia do Casamento Comunitário gratuito. A celebração foi realizada, pela manhã, no Ginásio Poliesportivo, e foi similar aos ritos tradicionais, contando com a entrada dos noivos em tapete vermelho, decoração em clima de romance, cerimonialista, sessão fotográfica, juramento, música ao vivo e buffet.

A realização do casamento comunitário é mais uma ação da Prefeitura Municipal de Imbé de Minas voltada para o bem-estar e direitos humanos dos imbeenses. A iniciativa confirma a segurança jurídica dos direitos civis das famílias. “Preparamos com todo carinho essa cerimônia. A Secretaria e o CRAS proporcionaram um momento que não se acaba ao final da festa. O casamento coletivo oferece a oportunidade aos casais de legalizaram a situação civil, de forma gratuita, com isenção de todas as taxas. Além da proteção jurídica, há todo o afeto envolvido, com o reforço das relações familiares, a valorização do casal e da família”, explica a secretária de Assistência Social, Kézia Cruz Cardoso.

Com o apoio do CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania) da Comarca de Caratinga e o Cartório de Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais de Imbé de Minas, os casais receberam a documentação gratuita de oficialização da união. A solenidade foi conduzida pelo juiz de direito Anderson Fábio Nogueira Alves, titular da 3ª Vara Cível e coordenador do CEJUSC.

Além dos aspectos sociais e jurídicos, a união reflete um pacto de amor e cumplicidade. O casal Marli Clara Ferreira e Paulo Roberto da Rocha, moradores do Córrego de Goiás, na zona rural de Imbé de Minas, sentem-se realizados. “Alcancei meu sonho e o do meu esposo. Planejo o meu casamento há oito anos. Mas a oportunidade não aparecia e eu não tinha condições financeiras. Quando fiquei sabendo sobre o casamento comunitário, logo fiz minha inscrição no CRAS”, conta. Marli fez questão de ir vestida de noiva. “A minha cunhada fez meu vestido. Eu só tenho de agradecer à Prefeitura, Secretaria e CRAS. Foi tudo top”, comemora.

Prestigiando o momento especial, o prefeito João Batista da Cruz mostrou-se orgulhoso pela realização do casamento comunitário. “Temos casais que estão começando a vida juntos e casais que já construíram uma parte importante da vida a dois. É uma alegria participar da história de todos, reafirmando, assim, a gestão municipal como promotora de mudanças significativas na vida dos imbeenses”, afirma o prefeito.

Emanuel Luiz Brandão, especial para a Prefeitura Municipal de Imbé de Minas