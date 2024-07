PREFEITURA DE IMBÉ REALIZA O 4º TORNEIO DE BISCA

Competição foi promovida durante a inauguração da reforma da Praça Manoel Joaquim Teodoro, no dia 15 de junho

4º Torneio de Bisca de Imbé de Minas abre as comemorações da inauguração da reforma da praça da cidade

IMBÉ DE MINAS – A Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Imbé de Minas reuniu 12 duplas para a realização do 4º Torneio de Bisca, no dia 15 de junho. A competição fez parte dos eventos de inauguração da reforma da Praça Manoel Joaquim Teodoro.

“A praça é o local tradicional de jogos de baralho na cidade. O local reúne vários jogadores que, com a reforma, estavam com saudade da diversão de um carteado. Por isso, a Secretaria optou por realizar o primeiro evento na nova praça com um novo torneio de bisca. Essa já é a quarta edição, novamente um sucesso. As inscrições foram abertas pela internet para duplas. Recebemos até a presença de jogadores que vieram de fora do município somente para competir”, disse a secretária de Esporte e Lazer, Graciele de Barros.

O torneio começou à tarde e se estendeu até o início da noite. As partidas foram eliminatórias e repletas de estratégias, sorte e emoção. Os três primeiros colocados levaram troféus. O ranking da competição registrou em terceiro lugar a dupla João Honório e Max. Os vice-campeões são Albino Gomes Soares e Douglas Araújo. A dupla campeão do 4º Torneio de Bisca foi José Antônio da Silva (Toninho) e Geraldo Magela Soares (PG).

Outras competições realizadas com êxito pela Secretaria de Esporte e Lazer incluem duas Copas Municipais de futebol, o desafio de corrida “Circuito das Cachoeiras”, o desafio de bicicletas “Mountain Bike Sant’ana” e os torneios de futsal “Veteranos” e “Feminino”. “Valorizamos todas as modalidades esportivas existentes aqui em Imbé”, afirma a secretária Graciele.

Além da organização de provas esportivas, a pasta conseguiu o projeto “Geração Esporte”, realiza constantes melhorias na infraestrutura de bens públicos esportivos (as mais recentes são: reforma do Poliesportivo, reforma e ampliação dos vestiários do campo Geraldo de Abreu, manutenções no Estádio Municipal Dário Grossi e reforma na quadra do Distrito de Graçópolis) e dá apoio aos atletas e times locais. “A Secretaria de Esportes e Lazer tem protagonismo inédito na gestão municipal. Damos todo apoio ao esporte. A população está contente com a nossa Secretaria. A participação do povo nos nossos eventos vem crescendo, o que demonstra um retorno positivo para as ações esportivas realizadas”, elogia o prefeito Batista.

Reforma da Praça

A reforma da Praça Manoel Joaquim Teodoro era um antigo sonho dos imbeenses. O jardim, como é conhecido, recebeu um novo tratamento de reurbanização, com novo pavimento, novos bancos em madeira maciça e ferro, nova iluminação, novas espécies ornamentais de vegetação, sistema inteligente de irrigação, um parquinho infantil e rampas para acessibilidade, entre outras melhorias.

Além da realização do 4º Torneio de Bisca, o evento para a inauguração da reforma da praça contou com um show da dupla Bráulio e Ricardo.

Emanuel Luiz Brandão, especial para a Prefeitura de Imbé de Minas