Prefeitura de Imbé de Minas realiza atividades da “Campanha Setembro Amarelo”

Passeata e apresentações especiais organizadas pelas Secretarias de Saúde e de Assistência Social aconteceram ontem (15)

IMBÉ DE MINAS – A Prefeitura de Imbé de Minas dedicou a quarta-feira (15) para realizar atividades referentes à campanha “Setembro Amarelo”. A iniciativa foi organizada pelas secretarias de Saúde e de Assistência Social e teve como objetivo conscientizar sobre a prevenção ao suicídio.

Percorrendo as principais ruas da cidade pela manhã, crianças e servidores públicos, segurando balões amarelos, saíram em passeata. As pessoas que acompanharam da porta das casas e comércios ganharam um bombom com uma mensagem de conscientização.

As crianças assistidas pelo Projeto “Criança Feliz”, desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social, usaram um colete amarelo. Os servidores púbicos estavam com a camisa do evento e um laço de fita amarelo. A cor amarela e a fita são os símbolos oficiais da campanha “Setembro Amarelo”.

A ação foi multiplataforma, com vídeos de conscientização nas redes sociais da Prefeitura e também com transmissão ao vivo de todo o trajeto e das apresentações especiais.

O grupo de teatro “Luzes e Cia.”, de Ubaporanga, realizou um número musical performado pelos atores Tales Oliveira e Luzia Maria.

O projeto “Batuque Batucada”, de Inhapim, também esteve presente. Coordenado por Veveto Brasil, a iniciativa ensina às crianças e jovens a arte da percussão com materiais recicláveis. A performance serviu como um convite para que crianças e adolescentes de 07 a 18 anos possam se inscrever na Secretaria de Assistência Social para participar do projeto, que começa ainda este ano em nossa cidade.

O evento terminou com as crianças soltando balões amarelos.

A secretária de Assistência Social, Rita de Cássia, destacou que é preciso estar sempre vigilante. “Quem passou por problemas de saúde mental sabe o quão difícil é. Por isso, nosso evento de hoje é importante para alertar que as pessoas que passam por casos de depressão podem procurar ajuda. Também é um sinal para cuidarmos com mais carinho e atenção das pessoas que estão no nosso dia a dia. A vida é uma dádiva!”, afirmou.

O prefeito João Batista da Cruz também acredita na relevância do tema. “O trabalho realizado pelas Secretarias é muito importante porque o número de pessoas com depressão tem aumentado e, em alguns casos, levado até à morte”, disse ele.

A secretária de Saúde, Cristina Peixoto, ressaltou que a Prefeitura oferece serviços de prevenção. “Se você está passando por problemas de saúde mental ou conhece alguém que está, procure ajuda nas Secretarias de Saúde e de Assistência Social”, enfatiza.

O evento contou com o apoio da Polícia Militar. Para o sargento Gleidson Silva, a ajuda profissional é muito importante. “Falar, entender e escutar podem salvar vidas”, completa.

