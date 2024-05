Prefeitura de Imbé de Minas presenteia gestantes com ensaio fotográfico gratuito

Grávidas assistidas pelo programa “Criança Feliz”, da Secretaria Municipal de Assistência Social, viveram um dia de modelo para criar laços afetivos e elevar a autoestima

Gestantes ganham ensaio fotográfico gratuito da Prefeitura de Imbé de Minas

IMBÉ DE MINAS – Para registrar um dos mais belos momentos da vida familiar, a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Imbé de Minas promove sessões fotográficas gratuitas com as gestantes assistidas pelo programa “Criança Feliz”.

O projeto acontece no município desde 2022. “A iniciativa da Secretaria de Assistência Social reforça o compromisso da atual gestão em atuar em políticas públicas de acolhimento e bem-estar ao povo imbeense. O ensaio fotográfico eleva a autoestima das gestantes, fortalece laços entre a mãe e o bebê, cria memórias familiares, valoriza a beleza durante a gestação, proporciona contato entre as grávidas do município e desenvolve a Prefeitura como mais um elo na rede de apoio”, explica a Secretária de Assistência Social, Kézia Cruz.

A sessão de fotos é totalmente gratuita. Para posar para as lentes da Prefeitura, as gestantes recebem todo o suporte necessário. Elas são maquiadas e penteadas por uma profissional de beleza, são recebidas com um farto café da manhã, têm transporte gratuito para o local do ensaio e tem à disposição vários looks e adereços para escolha. O ensaio é realizado ao ar livre, em um sítio em Imbé de Minas. “Um ensaio deste porte ficaria oneroso para as mamães que não teriam como arcar com as despesas. A Secretaria de Assistência Social possibilitou que o momento da gestação seja recordado com carinho por toda a família”, afirma Kézia Cruz.

O primeiro ensaio deste ano foi realizado no dia três de maio. Participaram dele as grávidas Andreisa Maria Silva de Oliveira, Alzerina da Silva Santos Gomes, Débora Cristiana da Silva e Jeffenir Caroline de Oliveira Aquiles. As fotos serão disponibilizadas em formato impresso, após edição e tratamento de imagem. A Prefeitura publica hoje, Dia das Mães, um vídeo nas redes sociais com o depoimento das gestantes e algumas fotografias. Veja no Facebook (Prefeituraimbedeminas) e Instagram (Prefeitura_de_Imbe).

Para ser fotografada, a gestante precisa estar inscrita no CadÚnico. “A grávida que não está registrada no ‘Criança Feliz’ pode realizar o cadastro na Secretaria de Assistência Social, à Avenida Cândido, nº 243, de segunda a sexta, das 7h às 16h. O ensaio é apenas uma etapa. Além dele, as gestantes também participam de encontros. Quando o bebê nasce, começam as visitas das orientadoras sociais para ajudar no desenvolvimento da criança”, explica a coordenadora do programa, Nina Souza.

Emanuel Luiz Brandão, especial para a Prefeitura de Imbé de Minas