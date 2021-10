Prefeitura de Imbé de Minas distribui 1.500 kits com guloseimas na véspera do Dia das Crianças

A chuva não impediu que o evento fosse realizado pelas ruas da cidade

IMBÉ DE MINAS – Nem a chuva que caia de forma incessante sobre Imbé de Minas impediu que a Prefeitura realizasse a programação para as crianças. Na véspera do dia delas, foram distribuídos 1.500 kits conhecidos como saquinho surpresa, com bala, pipoca, pirulito, melzinho, chocolates e língua-de-sogra.

Um trio elétrico e carros com o prefeito Batista e os personagens Homem de Ferro, Palhacinha, Unicórnio, boneca Emília, boneca Emilinha, Branca de Neve, Chiquinha e Minnies percorreram todas as ruas da cidade. As crianças esperaram em suas casas, para evitar aglomeração.

“É no sorriso e na paz das crianças que estão o futuro de Imbé de Minas. Que Deus possa abençoar cada menino e menina de nosso município e que Ele possa guiar a todos para o caminho da felicidade”, disse o prefeito Batista.

Para a secretária de Administração, Núbia Soares, o esforço compensou. “O dia chuvoso atrapalhou um pouco os planos, mas a garra e a determinação da equipe superaram esse obstáculo. Todos trabalhamos debaixo de chuva, mas nossas crianças amaram! Tudo só foi possível graças à união de nossos colaboradores”, explicou. O evento contou com o apoio das equipes da Secretaria de Administração, Diretoria de Esportes, Diretoria de Comunicação, Diretoria de Transportes e Secretaria de Assistência Social.

A Assessoria de Comunicação postou as fotos nas redes sociais no mesmo dia. Alguns pais comentaram a felicidade dos filhos. “Meu filhão todo alegre”, constatou Welberth Ferreira. “Meu amor ganhou presente. Obrigada por esse trabalho. Parabéns”, elogiou Tatiana Oliveira.

Outros imbeenses também parabenizaram a Prefeitura. “Parabéns para toda equipe envolvida”, disse Zilca Araújo. “Meus parabéns pelo belo trabalho. Trouxeram um pouco de alegria para as crianças”, ressalta Josiane Machado. “Parabéns a equipe por esse trabalho lindo, lembrando que dia das crianças não é só um dia, mas todos os dias, né? Elas merecem nosso carinho e respeito sempre!”, comenta Maria Lina Ribeiro.

O evento é só uma entre várias políticas públicas para as crianças e adolescentes de Imbé de Minas. A Prefeitura oferta gratuitamente educação pública de qualidade, na Escola Municipal Núcleo Rural Glicéria Gomes Peixoto; apoio pedagógico e cuidados, no Centro Educacional Pingo de Gente; programas sociais, como o “Criança Feliz” e outras iniciativas no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Assessoria de Comunicação