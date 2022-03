Prefeitura de Imbé de Minas comemora o Dia da Mulher com evento gratuito com oito horas de duração

Entre as atrações, sorteio de prêmios, apresentações infantis, aulão de dança e show com a cantora Lorena Soares

IMBÉ DE MINAS – Um esforço conjunto entre as Secretarias de Saúde, Educação, Assistência Social e as Diretorias de Esporte e Comunicação proporcionou um evento inesquecível para as mulheres imbeenses. O “Dia da Mulher” foi comemorado na última quinta-feira (10/03) e contou com várias atrações ao longo de suas oito horas de duração, na Praça Santana, no centro Imbé de Minas.

“Não foi fácil organizar uma festa tão extensa. Tivemos muito trabalho, mas a união das Secretarias e Diretorias fez com que tudo desse certo”, afirma uma das coordenadoras do evento, Tatiana Amorim, lotada na Secretaria de Saúde.

A partir das 14h, as atrações foram se revezando. O discurso de abertura foi feito pelo prefeito Batista. “Hoje, eu sou político, sou pai, sou avô, sou cidadão. Mas já fui lavrador e presidente do Sindicato. Em todos os momentos, esteve comigo, ao meu lado, uma mulher muito importante e sábia. Ela representa todas as mulheres de Imbé de Minas. Ela é a minha amada esposa, Cecília”, disse, ao entregar um buquê para a primeira-dama.

“Uma mulher cuida dos filhos, da família, e também é importante no mercado de trabalho. Aqui na Prefeitura, valorizamos o protagonismo feminino. As mulheres estão em muitos cargos de liderança. Cada funcionária exerce uma função essencial para que a nossa administração continue levando aos imbeenses serviços públicos de qualidade. Por isso, também quero entregar um buquê para as nossas secretárias municipais. Elas representam, hoje, todas as nossas colaboradoras da Prefeitura”, completou, em referências às gestoras Cristina Peixoto, da Saúde; Quita Brandão, da Educação; e Rita de Cássia, da Assistência Social.

Uma das atrações mais concorridas foi o salão de beleza. As mulheres puderam fazer penteados, cortes, escovas e maquiagens totalmente de graça. Em seguida, elas eram convidadas a registrar o momento com uma foto ao lado do lindo painel decorativo feito pelas profissionais da Escola Municipal Núcleo Rural Glicéria Gomes Peixoto, a bibliotecária Tia Aninha e as professoras Ivanete Souza e Marli Silva.

A primeira apresentação do dia foi do grupo “Batuque Batucada”. O projeto desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social com apoio do professor Veveto une música, cidadania e sustentabilidade. Crianças e adolescentes usam material reciclável como instrumentos de percussão.

Ao longo do evento, foram distribuídos mais de 60 prêmios para as mulheres presentes, entre eles, kits de beleza, um mês de treinamento funcional, avaliação nutricional e consultoria de interiores de um ambiente. A parceria com os comerciantes locais foi essencial para a realização dos sorteios.

Um aulão de dança animou a todos. A instrutora Giovana Carvalho mesclou ritmos entre pop, funk e sertanejo durante mais de uma hora de atividade física.

Em seguida, as alunas do Centro Educacional Pingo de Gente realizaram um desfile. “Nossa ideia foi representar cada profissão que a mulher pode exercer. A mulher pode ser quem e o que ela quiser”, resume a diretora Rosa Gonçalves.

Durante todo o evento, três barracas temáticas levaram informação às mulheres. Em uma delas, a nutricionista escolar, Vanelise Abreu, fez atendimento gratuito sobre alimentação saudável e avaliação RCQ (razão da cintura-quadril, que calcula a quantidade de gordura na cintura), além de servir uma degustação de frutas. Em outro stand, a psicóloga da Educação, Indianara Andrenisa, fez uma exposição com o tema “Você tem dado atenção aos sinais do seu corpo?”. Ainda havia um posto de esclarecimento de dúvidas sobre o serviço de “Família Acolhedora”, com a psicóloga Kamilly Silvério e a assistente social Edivânia Rodrigues.

As pessoas que estavam na praça ainda ganharam um lanche e uma lembrancinha sobre o dia da mulher. Para encerrar o evento, a cantora Lorena Soares agitou a todos com um show de três horas com o melhor da música.

Ofertando serviços públicos de qualidade para as mulheres e as colocando em cargos de liderança na administração pública, a Prefeitura de Imbé de Minas celebra, na verdade, o “Dia da Mulher” o ano todo.

Assessoria de Comunicação