Prefeitura de Imbé de Minas adquire mais dois veículos

IMBÉ DE MINAS -Sentindo a necessidade de atender toda a população, a prefeitura de Imbé de Minas realizou a aquisição de mais dois veículos para compor a frota municipal.

A primeira aquisição é um Chevrolet Spin para a Secretaria Municipal de Saúde. “Este veículo terá uma grande importância para o transporte de pacientes, visto que não temos veículos que possam proporcionar uma viagem mais confortável”, avalia a Secretaria de Saúde.

Diariamente os veículos que realizam as viagem de longa distância são veículos pequenos, apertados, transformando assim, a viagem cansativa e desgastante. “Dessa forma, esse veículo irá proporcionar uma viagem mais confortável e segura, que são as primícias da Secretaria de Saúde do Município”.

Além do automóvel, também foi feito uma aquisição de uma moto, que terá a finalidade de atendimento aos setores de Tributos e Comunicação, que precisam de agilidade para levar ao munícipe o melhor da administração, “proporcionando aos moradores transparência e qualidade nos serviços”, diz a administração.

Assessoria de Comunicação