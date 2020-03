Prefeitura de Entre Folhas concede aumento de salário e lança projeto inovador na educação

ENTRE FOLHAS – A Prefeitura de Entre Folhas tem novidades para a população. O executivo concedeu reajuste salarial aos servidores e a Secretaria de Educação acaba de lançar projeto inovador para formação continuada de professores da Rede Municipal de Ensino.

AUMENTO SALARIAL

A Prefeitura de Entre Folhas encaminhou a Câmara Municipal projeto para aumento dos salários dos servidores públicos e agentes políticos, sendo aprovado. A justificativa, segundo o executivo, foram as perdas salariais decorrente da inflamação acumulada de anos anteriores.

Para que fosse possível conceder o aumento salarial, o setor jurídico e contábil do município precisaram elaborar um estudo de impacto orçamentário financeiro aplicando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC comprovando as perdas de poder de compra dos servidores durante o período de janeiro de 2016 e dezembro de 2019, sendo possível reajustar os salários em 17,56%.

O setor jurídico e contábil do município, seguindo orientação do prefeito Ailton Silveira Dias, o ‘Ailtinho’, precisou de muito cálculo e muito trabalho para chegar ao índice de 17,56% sem ferir a Lei de responsabilidade Fiscal. O índice de reajuste foi um dos maiores entre as prefeituras da região, mesmo com toda a crise financeira que assolam todos os municípios do Brasil.

AVANÇOS NA EDUCAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação de Entre Folhas, através do Poder Executivo, vem promovendo formação continuada para os professores da Educação Infantil e Ensino fundamental (anos iniciais) para implementação da BNCC e Currículo Referência de Minas Gerais, o documento é elaborado a partir da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e começa a ser implantado nas unidades de ensino este ano.

Durante a formação, os multiplicadores, pessoas responsáveis por repassar as dinâmicas, abordaram temas como: O ensino por competência e habilidades, organização curricular da Educação Infantil por campo de experiências e planejamentos.

Segundo a secretária de Educação Maria Goretti Flamini, “estes momentos de formação estão sendo de muito aprendizado para a equipe da rede municipal de ensino aliando questões pedagógicas e aprimorando formas de dinamizar a aplicação em sala de aula, das diretrizes adoradas no currículo para os alunos dos ensinos Infantil (Creche e Pré-Escola) e Ensino Fundamental, muito em breve os frutos deste projeto educacional serão sentidos na educação dos alunos”.

Os encontros de formação tiveram início em fevereiro deste ano e são ministrados pelo professor Edemar Amaral Cavalcante, que é uma referência na área de Educação.

Assessoria