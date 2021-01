Prefeitura de Dom Cavati estuda retorno das aulas presenciais

DOM CAVATI – O prefeito de Dom Cavati, José Santana Júnior, o “Juninho da Saúde”, se reuniu na tarde desta segunda-feira (25) com o secretário de Educação, professor Fernando Alves, com o diretor da escola estadual Professora Ilma de Lana Emerique Caldeira, Daniel Souza; e as diretoras de escolas municipais, Maria das Graças, Lucyléa Costa e Kátia Sueli, para tratar do retorno presencial das aulas.

O prefeito “Juninho da Saúde” ressaltou a importância de obedecer as medidas de proteção contra o COVID-19, segundo o protocolo sanitário do MEC e orientações do Ministério da Saúde e secretaria de Saúde.

Em breve as decisões adotadas serão repassadas aos pais, responsáveis, alunos e servidores da Rede Municipal de Ensino.

“Nosso objetivo principal é o cuidado com a saúde dos nossos alunos e servidores, reconhecendo também a grande necessidade do aprendizado pedagógico das nossas crianças. Agiremos com muita responsabilidade neste momento delicado que estamos enfrentando em todo o país”, destacou o prefeito “Juninho da Saúde”.

Assessoria de comunicação da Prefeitura de Dom Cavati