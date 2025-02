Prefeitura de cidade mineira usa humor para evitar o descarte irregular do lixo

“Aqui só joga lixo quem é corno assumido.”

Essa é a frase que ilustra um cartaz colocado em um terreno em Prata, no Triângulo Mineiro. A foto foi publicada pelo próprio prefeito em sua rede social e segue acompanhada de diversas pessoas que se juntaram para brincar com a situação e fazer memes.

A iniciativa da Prefeitura busca evitar que os moradores jogassem lixo irregularmente em áreas não destinadas para o descarte.

O prefeito Marcel Vieira Rodrigues da Cunha, o Xéxeu, disse que a iniciativa já gerou resultados positivos.

“Quando criamos as placas eu não imaginei que teria essa repercussão. O fato é que as pessoas trabalham o dia todo e não estão com paciência para ouvir discurso político, por isso decidimos usar do humor para conscientizar a população. O que eu tenho observado é que muita gente tem mudado a rota e passado próximo aos terrenos para ver se flagram algum ‘corno’ jogando lixo no local”, afirmou Xéxeu.

Fonte: G1