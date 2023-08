Prefeitura de Caratinga vai aderir à paralisação para reajuste do FPM

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga confirmou que vai aderir à paralisação desta quarta-feira (30), proposta pela Associação Mineira de Municípios (AMM). Os municípios protestam contra a queda de arrecadação proveniente de recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

“Diante da queda na arrecadação, diminuição dos repasses constitucionais e o aumento de despesas criadas aos municípios com decisões tomadas em Brasília, assim como acontece em quase todos os estados brasileiros, a Associação Mineira de Municípios (AMM) apoia microrregionais, consórcios públicos e municípios que pretendem aderir ao movimento de paralisação”, informou a Associação.

Será considerado ponto facultativo na administração pública, sem interromper os serviços essenciais.

Segundo estudo da Confederação Nacional de Municípios (CNM), os municípios brasileiros estão atravessando um momento de crise no primeiro semestre de 2023. Dados contábeis enviados pelas prefeituras para a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) apontam que 51% das cidades estão atualmente com as contas no vermelho.