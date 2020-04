Prefeitura de Caratinga regulamenta funcionamento do comércio

CARATINGA– Na tarde desta quinta-feira (2), o prefeito de Caratinga, Dr. Welington Moreira de Oliveira, fez um pronunciamento sobre o novo decreto publicado ontem, permitindo a reabertura do comércio em sua totalidade.

De acordo com o gestor municipal, o posicionamento do município está sendo feito de acordo com o cenário atual, e com base nas recomendações da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde e Governo do Estado que preconizam que os municípios devem adotar medidas de enfrentamento compatíveis com a evolução de contágio.

O prefeito enfatizou que há uma preocupação com o zelo pela saúde e preservação à vida. Desta forma, os estabelecimentos comerciais precisarão seguir todas as recomendações que constarão no documento. “Em razão do momento pelo qual nós passamos, estamos nos adaptando aos acontecimentos. No primeiro momento nós editamos um decreto, com algumas restrições, algumas orientações à sociedade. Na medida em que as coisas vão acontecendo, nós temos que nos mobilizar para que tenhamos a certeza de que estamos tomando as medidas necessárias e adequadas para cada momento. E nesse momento, em razão do quadro em que o município se encontra relacionado ao Covid-19, nós entendemos da necessidade e da obrigatoriedade de editarmos um novo decreto, com um novo posicionamento do município, baseado nas orientações do Governo do Estado, Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e Governo Federal”.

O prefeito falou ainda que as aulas continuam suspensas por tempo indeterminado, e orientou a população para que saia apenas em caso de real necessidade.

MEDIDAS

Na forma da orientação vertical da União, as empresas comerciais, as indústrias, as empresas prestadoras de serviços, as empresas de construção civil, bares e estabelecimentos congêneres, os restaurantes e estabelecimentos congêneres, as academias e estabelecimentos congêneres, e os estabelecimentos de atividades religiosas poderão retomar suas atividades, devendo adotar, para tanto, medidas de prevenção e propagação do COVID-19.

As empresas comerciais, tais como padarias e congêneres, lanchonetes e congêneres, restaurantes e bares, ficam proibidas de disponibilizarem serviços self service. Nos estabelecimentos em que os produtos estiverem expostos em prateleiras, a distância deve ser inferior a dois metros quadrados, o estabelecimento obrigatoriamente ao admitir a entrada do cidadão, deverá disponibilizar máscara descartável de proteção, podendo permanecer no interior do estabelecimento o número máximo de quatro pessoas, além dos trabalhadores.

As clínicas médicas, odontológicas, de estética, assim como os salões de beleza e estabelecimentos congêneres, poderão funcionar sem restrição de horário, sendo que o atendimento somente poderá ocorrer mediante prévio agendamento e respeitadas às recomendações de prevenção.

As academias e estabelecimentos poderão funcionar, respeitadas às recomendações de prevenção previstas e divulgadas amplamente pelos órgãos de saúde e vigilância sanitária, assim como funcionamento restrito a 50% da sua capacidade de lotação por horário; higienização periódica de todos os seus equipamentos, o que deverá ser feito a cada utilização; e garantir o espaçamento de dois metros entre colaboradores e clientes.

Os veículos de transporte público (concessionários e ou permissionários de transporte público), inclusive, o transporte público urbano, deverão circular limitados a 50%.

Estão proibidas as aglomerações de pessoas em espaços públicos, tais como: praças, jardins, campos esportivos, pistas de esportes, quadras poliesportivas, academias ao ar livre, parquinhos e similares por tempo indeterminado.

O descumprimento das disposições do decreto ensejará a aplicação das seguintes penalidades: notificação orientativa do estabelecimento; em caso de reincidência, a aplicação de multa de 500 UFPC por ato de descumprimento; em caso de reincidência habitual, além das multas impostas, será cassado o alvará de localização e funcionamento; e denúncia ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais pelos crimes do artigo 268 (infração de medidas sanitária preventiva) e 330 (desobediência), ambos do Código Penal Brasileiro.