Prefeitura de Caratinga realiza palestra show “Educação, Ação e Transformação”

CARATINGA– Na quinta-feira (24), a cidade de Caratinga foi palco de um importante evento para a educação, intitulado “Educação, Ação e Transformação”, no Villa Matter. A ação é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Caratinga e o SEBRAE, com o objetivo de promover debates e reflexões sobre temas fundamentais para a comunidade escolar e educacional da região.

O evento teve como destaque a apresentação de um documento de enfrentamento à violência contra a criança e o adolescente, fruto de uma colaboração entre diversas instituições, como o judiciário, Ministério Público, Polícia Civil e Militar, Conselho Tutelar, assistência social, e instituições de ensino públicas e privadas. O documento reflete o compromisso de diferentes setores da sociedade com a proteção e o bem-estar das crianças e adolescentes.

Para fechar o evento com chave de ouro, o público foi agraciado com uma palestra show do humorista e educador Diogo Almeida, conhecido por seus vídeos e conteúdos que abordam, de maneira bem-humorada e inspiradora, o dia a dia dos professores e profissionais da educação. Diogo, que soma mais de 30 milhões de visualizações nas redes sociais, ganhou notoriedade por sua identificação com a vida docente, tendo passado por experiências como coordenador pedagógico e professor.

O artista, que já se apresentou nas principais casas de shows do Brasil realizou uma apresentação envolvente, trazendo reflexões sobre o cotidiano escolar e abordando o papel transformador da educação. Sua capacidade de unir humor e temas relevantes para a educação tem conquistado milhares de pessoas, como na turnê “Especial Mês dos Professores”, que reuniu 110 mil pessoas em outubro de 2023.

“O evento foi uma oportunidade única para educadores, gestores e todos os envolvidos com a educação de Caratinga e região se inspirarem e refletirem sobre as possibilidades de transformação por meio da educação”, destacou a secretária de Educação Elaine Teixeira.