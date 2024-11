Prefeitura de Caratinga publica editais de fomento a cultura

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, publicou no Diário Oficial do município, quatro editais de chamamento público com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), instituída pela Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022.

As inscrições seguem até o dia 26 de novembro, com a entrega das propostas na sede da Superintendência de Cultura localizada na Praça Cesário Alvim nº 1, 3º andar – Centro.

São mais de R$ 500 mil reais que serão distribuídos em editais voltados para o fomento de projetos culturais em diversas áreas, realização de um festival multicultural, manutenção de espaços culturais e implementação e fomento da Cultura Viva.

Os editais estão disponíveis no site da prefeitura de Caratinga através do link: https://caratinga.mg.gov.br/